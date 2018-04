»Vi er jo irriterende at spille imod, det er vi for alle hold. Men vi skal blive bedre til at være endnu mere irriterende, og vi skal øve os i at vinde den slags fodboldkampe.«

Sådan sagde Horsens-træner Bo Henriksen i den omklamrende eufori, da holdet sikrede sig en placering blandt Danmarks seks bedste hold og dermed en plads i mesterskabsspillet efter et point mod Lyngby.

Kampen AC Horsens – FC Midtjylland 0-1 (0-0) AC Horsens: 6 FC Midtjylland: 6 Dommer: Sandi Putros, 6 Kampens spillere: Delphin Tshiembe, AC Horsens: 6 Marc Dal Hende, FC Midtjylland: 6 Det lærte vi Selvom Horsens ikke har slået et eneste top 4 hold i denne sæson, kommer mesterskabskandidaterne næppe til at glæde sig over at møde de gulklædte jyder, der på papiret er mesterskabsspillets svageste hold. Detaljen Marc Dal Hendes scoring til 1-0, som endte med at skaffe FC Midtjylland tre dyrebare point. Det var ikke karrierens sværeste, men wingbacken har nu scoret ti mål i denne Superligasæson. Intet andet end imponerende.

Tirsdag skulle holdet for første gang på græs i årets mini-turnering blandt landets stærkeste fodboldmandskaber. Og ja. Horsens var irriterende. Det ville nok være den umiddelbare reaktion hos gæsterne fra FC Midtjylland, der blev drillet af AC Horsens i langt størstedelen af opgøret, men endte med at besejre hjemmeholdet på et sent mål af Marc Dal Hende.

Horsens har Superligaens næstmindste budget, og derfor er det en fornem og uventet præstation at se de gulklædte spillere i Superligaens mesterskabsspil. Ét spørgsmål har dog været, hvorvidt det jyske hold kan spille med, eller på nogen måde kan spille en rolle, når modstanderne de kommende ti kampe hedder Brøndby, FC Midtjylland, FC København, FC Nordsjælland og AaB. Selvom det er tidligt at drage konklusioner på baggrund af én kamp, gav tirsdagens opgør et praj om det – ja, Horsens er et solidt superligahold, som ligaens storhold kommer til at slå sig på. Også uden den essentielle midtbanespiller Simon Okosun, der havde karantæne i aftenens opgør.

I løbet af kampens første 45 minutter var det slidte og mudrede græstæppe pyntet med gul dominans. Kampbilledet blev som forventet præget af stor fysik og hårde nærkampe mellem AC Horsens og FC Midtjylland, der stillede med startopstillinger på henholdsvis 188 og 183 cm i gennemsnitshøjde. Farligst blev det på dødbolde, da læderet blev skovlet ind i FCM-feltet og skabte kaos i det midtjyske forsvar. Samtidig serverede Horsens’ Mikkel Qvist sine sædvanlige lange indkast. På trods af, at de er blevet fast inventar i Horsens-kampene, virker det alligevel overraskende og imponerende, hvor langt Qvist egentlig kan kaste. Det var bedst illustreret knap 20 minutter inde i opgøret, hvor bolden nærmest blev servet fra banens midte og ind i modstanderens målfelt. Alt i alt en kamp på Horsens’ præmisser, som satte FCM’s tekniske begavelser som Gustav Wikheim og Mikkel Duelund helt ud af spil.

Men Horsens har ikke vundet mod et top 4 hold i denne sæson, og uskarpheden foran modstanderens mål endte med at koste. Efter pausen ændrede kampen karakter, og FC Midtjyllands pres blev gradvist tungere og tungere.

Der stod 75 minutter på lystavlen, da Horsens blev straffet. Jakob Poulsen spillede et kort hjørnespark til hidtil usynlige Gustav Wikheim, der, i hvad der lignede en indøvet kombination, afleverede den tilbage til Poulsen. Indlægget var fladt, godt, præcist og ramte Marc Dal Hendes inderside, der dirigerede bolden ind bag Jesse Joronen og ind i Horsens-målet.

Indtil tirsdag aften havde AC Horsens kun tabt én kamp på hjemmebane i denne sæson. Det skete mod netop FC Midtjylland, der kan stille sig tilfreds med at have hægtet sig på topholdet Brøndby og være Danmarks eneste hold til at besejre Horsens i Horsens i sæson 2017/2018. Nu hele to gange.