Lavt energiniveau irriterer FCN-træner

FC Nordsjælland havde 12 spillere sendt afsted på landsholdstjeneste for nylig, og det kostede, da FCN mandag eftermiddag tabte 1-2 ude mod FC København i Alka Superligaen.

Det mener FCN-træner Kasper Hjulmand, som fortæller, at FCN's sløve indsats mod FCK var et direkte resultat af et lavt energiniveau i træningerne op til mødet mellem de to bronzekandidater.

- Vi har virket sløve på bagsiden af landskampspausen. Vi har manglet friskheden, tempoet og intensiteten både til træning og til kampen, siger Kasper Hjulmand.

- Vi skal snakke med spillerne og kigge på kampen mod FCK for at vende det her energiniveau. Vi skal se hinanden i øjnene og sige, at vi ikke skal levere en lignende kamp igen, siger Kasper Hjulmand.

FCN har tit fået ros for at spille med et ungt hold, men som mangler erfaring. Lige præcis den manglende erfaring er, ifølge Kasper Hjulmand, en af årsagerne til det lave energiniveau.

- Når man er erfaren, vænner man sig til at spille flere kampe, siger Kasper Hjulmand.

Solbakkens træk fra bænken reddede FCK

Med nederlaget er FCN's forspring til FCK skrumpet til tre point. Mens FCK har vundet seks kampe i træk, er situationen anderledes hos FCN, der ikke har vundet siden den 4. marts.

Men selv om pointene har manglet, frygter FCN-træneren ikke, at FCK indhenter FCN i bronzekampen.

- Jeg frygter ikke FCK. Vi skal fremad. Det er første gang i meget lang tid, at vi har tabt to kampe i træk. Det skal vi klart have gjort noget ved, siger Kasper Hjulmand.

FCN-kaptajn Mathias Jensen ærgrer sig også over den dårlige periode, som har sendt FCN ud af guldkampen.

- Vi spiller ikke med om de sjove pladser mere. Vi må se, hvad vi kan få ud af de sidste kampe, siger Mathias Jensen.

FCN har med nederlaget stadig 50 point i 27 kampe. Næste kamp er på fredag hjemme mod AaB.