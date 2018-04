Solbakken stikker til Superligaen: De andre hold har brug for FCK i Europa

Man ved, at det går godt i FC København, når Ståle Solbakken løssluppent sender stik i retning af de andre hold, trænere eller spillere. Efter FC Københavns sejr på 2-1 mod FC Nordsjælland fik holdet revanche for tidligere i sæsonen at have tabt to gange til holdet fra Farum, og så fandt Solbakken energi til at stikke til FC Nordsjælland og resten af Superligaen.

»Da vi mødtes sidste gang i Parken, vandt FC Nordsjælland. Da scorede det tre mål på fire chancer. Det var synd, at det ikke havde taget noget af den taktik med i dag,« sagde nordmanden.

Med sejren har FC København nu vundet seks superligakampe i træk. Hvad er der sket, kunne man spørge?

»Jeg forstår ikke, at flere ikke har set det, men vi har ikke gjort det godt nok. Vi har ikke fået integreret de nye spillere godt nok, men ingen træner har kalkuleret med, at vi ville miste 9-10 spillere fra Champions League-holdet fra sidste sæson ved salg og skader til efterårssæsonen. Det betød, at nogle spillere skulle spille hver tredje dag, som ikke var klar til det,« lød det fra Ståle Solbakken, inden han igen fandt sit provokerende jeg frem.

»Vi gik videre fra gruppespillet i Europa Leage, og det er vigtigt, at vi gør det. Hvor mange kampe har FC Nordsjælland vundet i Europa? De har vundet over Queens of the South (fra Skotland i Europa League-kvalifikationen red.)= Jeg siger ikke, at de andre skal lægge sig ned, så vi kan komme forbi i tabellen kvalificere os til europæisk fodbold, men det er vigtigt for dansk fodbold, at vi kommer i Europa.«

Solbakkens træk fra bænken reddede FCK

FC Nordsjællands træner Kasper Hjulmand ærgrede sig naturligvis over, at hans hold tabte i sidste minut i Parken, men han erkendte, at sejren til FC København var fortjent.

»Det er vildt irriterende. Det var det værst mulige scenarie, men det er ikke ufortjent. Jeg er langt fra tilfreds med især vores 2. halvleg. Vi spillede ikke med nok intensitet i vores spil, og som tiden gik i 2. halvleg blev trykket blot større.«

Kasper Hjulmand så i løbet af ugen op til kampen, at hans hold i ugen op til kampen i Parken har manglet energi.

»Vi har virket sløve på bagsiden af denne landskampspause. Vi fik 12 spillere hjem fra forskellige landshold, og jeg synes ikke, at jeg har kunnet se friskheden og tempoet og intensiteten i træningerne. Jeg har været lidt på tæerne af spillerne, for jeg har kunnet mærke det. Vi må finde ud af, hvad det er.«