Målshow i Aalborg: Brøndby tog første skalp på vejen mod guldet

Det var et overlegent Brøndby-hold, der med ballet i fødderne udspillede et fortabt AaB-mandskab på Aalborg Portland Park. Brøndby lugter guld og det kan ses. De blågule var bedre på alle dele af banen og Aab, der var uden Rasmus Würtz, havde umanerligt svært ved at håndtere presset mod et tændt Brøndby-mandskab. Tre mål i 1. halvleg sikrede Brøndby sejret. 0-3 endte kampen.

Kampfakta AaB – Brøndby IF (0-3) AaB: 3 Brøndby IF: 8 Dommer: Michael Tykgaard: 7 Kampens spillere: Johan Larsson: 8 Yann Rolim: 5 Det lærte vi: At Brøndby indtil videre står imod det pres det er at ligge 1’er i et tæt mesterskabsspil. Holdet viste klassen på et stadion, som de historisk har haft svært ved at vinde på. Det siger noget om styrken i Brøndby, som de andre hold får meget svært ved at slå. Detaljen: Der var ikke mange piruetter eller benspjæt at finde i kampen. Til gengæld var det tre flotte mål Brøndby fik scoret. Velspillet og veleksekveret.

Der var ellers pres på hos Brøndby, der har et midtjysk mandskab pustende i nakken i jagten på mesterskabet. Aab havde derimod ikke andet end personlige målsætninger at spille for. De har levet op til målsætningen om en top seks placering. Så her handler det bare om at drille holdene i medaljekampen og vise sig frem for fansene. Nemmere blev det ikke af, at guldkandidaterne har haft svære kampe imod AaB tidligere på sæsonen. To uafgjorte resultater var det blevet til. En lige kamp blev det dog absolut ikke. De 27 points forskel på AaB og Brøndby viste sig tydeligt i kampen.

Brøndby-mandskabet havde udnyttet landsholdspausen og havde varmet op til kampen med et besøg hos Den Kongelige Ballet. Til mandagens kamp havde Mukhtar, Fisker, Rønnow og co. dog skiftet balletskoene ud med fodboldstøvler og det var nok meget godt, selvom det absolut ikke så ud at have gjort noget skidt at øve benspjæt og piruetter.

AaB var uden anfører Rasmus Würtz, mens Brøndby var uden midterforsvareren Benedikt Röcker. Begge ramt af karantæner. Filip Lesniak vikarierede for Würtz hos AaB. Paulus Arajuuri vikarierede for Röcker. Arajuuri startede skidt ud med et gult kort allerede efter fem minutter. Heldigt for ham fik Brøndbyforsvaret ikke meget at lave mod ufarlige AaB.

Morten Wieghorst stillede op i en 4-5-1 opstilling for at stå imod Brøndby’s dygtige midtbane og angrebslystne backs. Uden held syntes det dog, da Brøndbys højreback, Johan Larsson efter ca. 20 min. kom sprintende nede fra Brøndbyforsvaret, modtog bolden fra Hany Mukhtar på AaBs banehalvdel, og slutteligt afsluttede flot op i krogen, uden den store chance for målmand Jacob Rinne i AaB-målet. 0-1 til Brøndby.

AaB var under stort pres i det meste af kampen. Særligt i 1. halvleg, hvor AaB’erne tabte de flest dueller om andenboldene. De rød-hvid-stribede holdt stædigt fast i at spille sig ud af presset, selvom det var igen og igen viste sig for vanskeligt for AaB’erne. Det blev straffet, da angriber Kamil Wilczek efter 35. min fordoblede gæsternes føring efter et flot opspil og indlæg fra Kasper Fisker. Få minutter senere var ydmygelsen af AaB total, da Teemu Pukki scorede til 0-3.

Tempoet i 2. halvleg var væsentligt langsommere. AaB passede mere på, og Brøndby var mindre aggressive i deres pres. De virkede tilfredse med resultatet. Derfor blev 2. halvleg heller ikke så underholdende som første og en mere lige. AaB kom endda til et par chancer, der dog aldrig blev rigtigt farlige.

Jores Okore fik direkte rødt i slutsekunderne, da han i irritation over en hård tackling fra Jan Kliment, sparkede ud efter Brøndby-spilleren.

Brøndby tog med sejren den første skalp på vejen mod guldet. Måske Den Kongelige Ballet også får besøg af Rønnow, Fisker, Mukhtar og co. inden kampen mod AC Horsens i næste weekend.