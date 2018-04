Helenius blev helten i OB-sejr over Sønderjyske

For et par uger siden var OB-spillerne i kulkælderen efter et 1-4-nederlag mod Randers, men mandag eftermiddag var humøret atter i top hos fynboerne, der vandt 2-1 over Sønderjyske.

Kampfakta OB – SønderjyskE 2-1 OB: 7 SønderjyskE: 4 Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen Kampens spillere: Troels Kløve, OB, 7 Niki Zimling, SønderjyskE, 5 Det lærte vi Hverken SønderjyskE eller OB bør komme i nedrykningsfare i denne sæson. Begge hold har et højt bundniveau, og trupperne rummer kvalitetsspillere, der er en klasse over mandskaberne i Randers og Lyngby fra samme pulje. Detaljen: OB-holdet spillede med sørgebind for at ære en af klubbens store skikkelser, Carl Christian Nielsen, der frem til sin død i sidste måned sad i OB-bestyrelsen i en lang årrække.

Efter at have kikset sæsonmålet om at komme i top seks, handler resten af foråret for OB om at jagte den syvendeplads, der giver en playoff-kamp om kvalifikation til Europa League, mens man også forbereder sig på den kommende sæson.

Nedrykning bør i hvert fald ikke blive et tema for Kent Nielsens mandskab, der leverede en solid og stærk indsats mod Sønderjyske mandag eftermiddag.

Allerede efter seks minutters spil var Nicklas Helenius på pletten med sit 1-0-mål, der kom efter et glimrende opspil, og det gav ro til hjemmeholdet. OB styrede således slagets gang og kom også frem til flere gode muligheder i løbet af første halvleg. Helenius kunne således have fordoblet sit antal af scoringer, da han bragede et langskud lige over mål efter et kvarters spil.

Efter en sløj start kom Sønderjyske bedre med i opgøret, men netop som gæsterne var ved at komme til fadet, slog OB til med en 2-0-scoring af Troels Kløve fra distancen.

Det tog for en stund nerven ud af et opgør, der i forvejen ikke havde meget på spil. Både Sønderjyske og OB synes sikre på at besætte de to øverste pladser i gruppespillets pulje 2, men selvom der ikke var meget drama i Odense, var det en underholdende fodboldkamp.

Sønderjyske er et fodboldhold, man aldrig skal afskrive, og selvom Claus Nørgaards mandskab var bagud med 0-2, fortsatte det med at angribe OB-målet . Hjemmeholdet dæmmede dog godt op for de lange bolde fra gæsterne, og fynboernes forsvarsspiller Marco Lund vandt mange fysiske dueller mod Sønderjyskes Michael Uhre.

Det gav flere gode forsøg i løbet af anden halvleg, hvor sønderjyderne havde skiftet formation til 4-4-2 og lagde et større pres på OB, der i stedet levede på kontraangreb.

Michael Uhre ramte eksempelvis stolpen fra spids vinkel, men reduceringen kom efter 65 minutters spil, da Niki Zimling udnyttede et straffespark begået af Kenneth Emil Petersen for at ramme bolden med hånden.

Det gav en hektisk slutfase, hvor Sønderjyske jagtede udligningen, mens OB-holdet blev mere nervøst. I kampens sidste minutter var sønderjyderne tæt på flere gange og appellerede også for et straffespark undervejs, men det lykkedes ikke gæsterne at få bolden i kassen. Dermed sikrede OB sig sejren på 2-1 og kan nu jagte syvendepladsen uden at bekymre sig om nedrykningsfaren i slutspillet.