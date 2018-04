Tilskuers hjertestop overskyggede for en stund Randers-ikons succesfulde hjemkomst i bundbrag

Der gik en del minutter, før tilskuere og spillerne på det pludselig så stille stadion fattede alvoren af det, der var sket i pausen af søndagens kamp mellem Randers og Lyngby.

Fakta Randers FC – Lyngby BK 2-0 (2-0) Vurdering: Randers FC: 7 Lyngby BK: 3 Dommer: Anders Poulsen, 6 Kampens spillere Saba Lobjanidze, Randers FC, 8 Lasse Fosgaard, Lyngby FC, 4 Det lærte vi: Det Lyngby-forsvar, der i fjor var en kraftig årsag til bronzemedaljerne, er blevet ligaens dårligste sammen med FC Helsingør. Det hjalp bestemt heller ikke, at midtbanespiller Martin Ørnskov måtte vikariere i midterforsvaret på grund af skader og karantæne. Detaljen: Saba Lobjanidzes elegante lob til 2-0 åbenbarede forskellen mellem de to hold - Randers-spillerne var fulde af overskud, mens Lyngby-spillerne virkede resignerede.

For det skulle jo være en lykkelig dag, hvor det pressede hjemmehold i første halvleg endelig var begyndt at sprudle igen takket være en formstærk georgier, og hvor den tidligere anfører med 222 kampe for Randers, Søren Pedersen, på succesfuld vis vendte tilbage til sin gamle hjemmebane som midlertidig assistenttræner og kommende sportsdirektør.

Alt det - jublen, målene og fodbolden - blev glemt for en stund, da stadionspeakeren kunne annoncere, at anden halvleg var udsat på ubestemt tid, efter at én af tilskuerne var blevet ramt af hjertestop.

Senere blev personen bragt på hospitalet til yderligere behandling, og kampen kunne blive genoptaget med en halv times forsinkelse.

Derfor kunne Randers i sidste ende bringe lidt glæde tilbage til de chokerede tilskuere med en yderst betydningsfuld sejr på 2-0, der giver et - om end spinkelt - håb om at undgå nedrykning.

Hverken Randers eller Lyngby er ellers blevet spået nogen chance for at undgå de to nederste pladser i puljen med OB og Sønderjyske, hvilket Sønderjyskes historiske tweet efter det seneste nederlag til FCM indikerede:

»Vi er tilbage i det gode nedrykningsspil«.

Randers forsøgte søndag at modbevise dén holdning med en aggressiv, koncentreret indsats, der gav udbytte efter et kvarters spil.

Lyngby-forsvaret kiksede ved at blive fanget for højt oppe på egen banehalvdel, hvorefter den georgiske Randers-kant Saba Lobjanidze kunne sprinte fra dem og score for anden kamp i træk.

Det skulle blive endnu flottere efter yderligere et kvarter, da Lyngby-forsvaret viste, at de ikke havde lært noget af deres tidligere fejl. En lang bold i dybden overraskede endnu engang tunge folk som anfører Thomas Sørensen og Martin Ørnskov, og så løb Saba Lobjanidze bare fra dem igen og lobbede bolden elegant over den 19-årige keeper Oskar Snorre.

Randers FCs Saba Lobzhanidze (nummer 23) scorede to mål i første halvleg under Alka Superliga-kampen mellem Randers FC og Lyngby Boldklub på BioNutira Park i Randers. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Det er den slags succesoplevelser, Randers-ikonet Søren Pedersen er blevet bragt ind for at skaffe flere af. Det skal dels ske gennem flere kvalitetsfyldte indkøb som Saba Lobjanidze, dels ved at sikre fremtiden for lovende talenter som Tobias Damsgaard, der fik en forbedret kontrakt i denne uge og fejrede det med en solid indsats på højrebacken.

Begge hold virkede lettere rystet efter den forlængede pause, og ingen af Lyngby-spillerne var i stand til at tage det nødvendige ansvar for at forbedre klubbens udsigtsløse situation.

Slet ikke Michael Lumb, der efter en mistimet tackling efter en times spil modtog et rødt kort.

Randers-spillerne virkede omvendt afklarede i deres spil, der ganske vist ikke var sprudlende - ud over Saba Lobjanidze, naturligvis - men særdeles effektivt og godt organiseret.

Det var lovende takter for Randers, der vandt for anden runde i træk og dermed distancerede Lyngby, som nu ligger sidst i pulje 2 med tre point op til Randers og ti point op til redning.