AGF-bødlen Sana nedlagde Hobro

Til lyden af godt 1.000 medrejsende tilskueres jubel kunne AGF søndag fejre en knusende 3-1-sejr over Hobro på udebane.

Sejren blev skabt af en seværdig og kynisk Tobias Sana, der stod for alle tre mål. Kombineret med lørdagens nederlag til Silkeborg giver sejren AGF et lille hul til nedrykningspladserne og kun et point op til gruppens førsteplads, hvor Hobro nu for alvor er under pres.

Hobro – AGF 1-3 (1-0) Hobro: 5

AGF: 7

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen, 5 Kampens spillere: Pål Kirkevold, Hobro, 7

Tobias Sana, AGF, 8 Det lærte vi: Det er passé at tænke på Pål Kirkevold som blot spidsangriber. Bliver han lukket ned der, tager han ansvar på sig længere tilbage i stedet. Detaljen: Emmanuel Sabbis mål ville i mange kampe have været det flotteste, men Tobias Sana formåede at overgå ham med et fint, krøllende spark til krydset.

Solen skinnede flot over stadion, men tegnene på en forlænget vinter var stadig til at finde på stadion, hvor sand og løs jord føg rundt om fødderne på spillerne, når knopperne forlod banen.

Spillergravene lå også hen i skygge, og her stod David Nielsen klædt i den fulde termobeklædning, som har holdt ham varm i februar og marts’ mange kolde kampe. Det er dog heller ikke til at klandre Nielsen for det, hvis han ønsker at holde fast i den tidlige forårssæson lidt endnu.

Det er nemlig i forårets første syv kampe, at forsvaret er faldet endeligt på plads med kun to indkasserede mål og et enkelt nederlag til følge.

Den slags gode defensive takter har fortjent nok fået ros af både træner og udenforstående folk, men mod Hobro var der mislyde at finde. Den største var, at man ikke fik løst opgaven med at passe godt nok på Pål Kirkevold, Hobros 16-måls skytte og omdrejningspunkt i denne sæson.

Det var således nordmandens forarbejde lidt længere nede i banen, som skabte den chance, man dog heller ikke skal tage noget fra Emmanuel Sabbi fra, at han formår at sætte ind med et flot spark.

Med et mål imod sig, ville det være let at blive bekymret, hvis man har AGF-sympatier. Den anden del af forårets historie om AGF, er nemlig, at holdet har ualmindeligt svært ved at score. Blot tre mål er det blevet til, mens den foretrukne opstilling i angrebet ikke ser ud til at være fundet.

Det eneste sikre kort i den sammenhæng har været Tobias Sana – og i anden halvleg skulle det også vise sig at være nok.

Ikke så snart havde fløjten nemlig lydt til dennes start, før Sana så godt som havde kopieret det flotte mål, der tidligere på året skaffede AGF en sejr i Hobro. Væk var Hobros fordel og efter en times spil forsvandt forsvarsstyrmanden Rasmus Minor med en skade.

AGF's Jens Stage i duel mod Hobros Rasmus Minor Petersen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det fravær tog det blot en håndfuld minutter for aarhusianerne at udnytte, eller det vil sige, at det igen var Tobias Sana, der stod for udnyttelsen, da han lokkede Jonas Damborg til at begå et straffespark.

Dette eksekverede Sana selv på sikker vis, og kun en – korrekt – offsidekendelse afholdte den velspillende svensker for at fuldende sit hattrick kun 10 minutter senere: Der gik i stedet for 20 minutter, inden fuldendelsen skete.

Det afsluttende mål blev skabt i en fase af kampen, hvor Hobro stod vidtåbne for kontraangreb, og Kasper Junker et par gange inden sin udskiftning lod chancer løbe ud i sandjorden, inden Sana altså viste kynismen.

Med sejren er Hobro nu blot et point foran AGF i puljen, og efter Silkeborg lørdag tabte alle tre point til Helsingør, har aarhusianerne samtidig skabt et hul på fire point ned til Peter Sørensens tropper.

Trods nederlaget har Hobro stadig et godt udgangspunkt for resten af gruppespillet, både i kraft af de fem points forspring til Silkeborg, men også i kraft af, at der ikke er mange andre spillere i gruppen, der kan mønstre samme kvalitet som bødlen Sana.