Superligaen ruller videre uden Sønderjyske-afgørelse

Alka Superligaen genoptages i den kommende weekend, og det bliver uden en afklaring i sagen om Sønderjyske.

Det oplyser formanden for Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Matchfixing-sekretariat, Poul Broberg, skriver BT.

- Vi er stadig i gang med vores undersøgelse. Vi har et matchfixing-sekretariat, der består af en række medarbejdere, der bliver sat i sving, når der kommer sådan nogle sager, siger formanden.

Han oplyser, at der ikke er sat dato på en afgørelse.

- Der er ingen tidshorisont. Vi er interesseret i at komme rundt i alle hjørner af sagen. Det er det vigtigste for os. Det vil ikke være godt, hvis vi kommer frem med en indstilling til en kendelse, hvor der er huller, som vi kunne have undgået, siger Poul Broberg.

Han oplyser, at sagen om Sønderjyske er ganske kompliceret og derfor tidskrævende, og at matchfixing-sekretariatet arbejder intensivt med sagen.

I første omgang havde Fodboldens Disciplinærinstans åbnet en sag om afviklingen af superligakampen mellem FC Midtjylland og Sønderjyske i sidste runde i grundspillet.

Senere meldte matchfixing-sekretariatet sig på banen, og derfor har disciplinærinstansen i DBU stillet sine undersøgelser i bero.

Matchfixing-sekretariatet skal i første omgang vurdere, om den omdiskuterede kamp skal indbringes for DIF's Matchfixingnævn.

Sagen handler om FCM's 2-1-sejr over Sønderjyske på et sent mål, som gjorde, at Sønderjyske røg i en mere fordelagtig nedrykningspulje.

Det blev der efterfølgende udtrykt glæde over på Sønderjyskes Twitter-profil.