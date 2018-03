Disciplinærinstans åbner sag mod Sønderjyske

Superligaklubben Sønderjyske får en sag på halsen i kølvandet på en omdiskuteret scoring i Alka Superligaen søndag.

Mandag oplyser Fodboldens Disciplinærinstans således, at der bliver åbnet en sag mod Sønderjyske efter FC Midtjyllands sene scoring i 2-1-sejren søndag over Sønderjyske.

Det bekræfter Jens Hjortskov, der er formand for Fodboldens Disciplinærinstans, over for TV2 Sport.

- Vi har selvfølgelig kigget på afviklingen af kampen – især afslutningen på opgøret.

- Vi har selvfølgelig også noteret os, hvilke udtalelser, der er kommet fra Sønderjyskes side, og på det grundlag har vi her til aften besluttet at åbne en sag mod Sønderjyske, siger Jens Hjortskov til TV2 Sport.