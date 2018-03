Disciplinærinstans drøfter omstridt mål mod Sønderjyske

Den omdiskuterede afslutning på søndagens superligakamp mellem FC Midtjylland og Sønderjyske kan få et efterspil.

Mandag aften vil Fodboldens Disciplinærinstans drøfte, om Sønderjyske udviste usportslig adfærd, da holdet kort før tid indkasserede et mål, så FCM vandt 2-1.

Som resultaterne formede sig i sidste runde af grundspillet, kunne Sønderjyske drage fordel af et nederlag frem for at spille uafgjort, og kritikere mente, at Sønderjyskes spillere i ringe grad forsøgte at forhindre FCM-målet i sidste minut.

- Helt konkret vil vi kigge på, om der er ting, der ikke er gået ordentligt for sig. Herunder hvorvidt der foreligger tilfælde af usportslig optræden eller adfærd, siger Jens Hjortskov, der er formand for Fodboldens Disciplinærinstans.

Med uafgjort i udekampen mod FCM var Sønderjyske sluttet på syvendepladsen og havde i det tilfælde haft fire point til nedrykningsstregen i slutspillets pulje 1.

I stedet tabte sønderjyderne og sluttede på en ottendeplads. Dermed har klubben i slutspillets pulje 2 hele ti point til nedrykningsstregen.

Tv-billederne antyder, at Sønderjyskes spillere ikke havde travlt med at løbe tilbage for at forsvare, da FCM i sidste minut fik et kontraangreb. Gustav Wikheim kunne derfor let score sejrsmålet.

Efterfølgende tweetede Sønderjyske på sin profil, at FCM's mål var det mindst irriterende, klubben har indkasseret i 89. minut. Og man glædede sig over at komme i den mest fordelagtige pulje. Siden blev tweetet slettet.

Efter kampen lagde Sønderjyske-spilleren Christian "Greko" Jakobsen heller ikke skjul på, at han var træt af, at holdet var endt i en situation, hvor det kunne betale sig at tabe og agerede efter den.

- Det er omstændighederne i forbindelse med sejrsmålet. Det er også de udtalelser, der kommer efter kampen.

- Der har også været noget omkring nogle tweets, som vi ikke har undersøgt endnu. Men det er den type ting, vi vil kigge på, siger Jens Hjortskov.

Hvis disciplinærinstansen når frem til, at der foreligger tilfælde af usportslig optræden, kan Sønderjyske sanktioneres efter Dansk Boldspil-Unions love.