»Jeg er ikke den gladeste mand i omklædningsrummet. Der er nogen, der er helt rørte og har fældet en tåre«

»Det er en kæmpe forløsning af kærlighed og oplevelsen af, at man har udført noget helt unikt. Det er jo ikke nemt at være det 13. mindste budget i Superligaen og så komme med i det her selskab. Den vej rundt har vi gjort noget specielt. Når man får den forløsning, kører alle impulser rundt i kroppen, alt flyver rundt, jeg aner ikke, hvad jeg tænker, jeg løber bare, og det eneste, jeg tænker, er at omfavne ham, give ham kærlighed, give ham et kram og vise ham, at han er fuldstændig genial.«

Sådan beskrev Horsens-træner Bo Henriksen holdets ekstatiske jubelscene efter det uafgjorte resultat mod Lyngby. Ved slutfløjt stormede Horsens bænken ind på banen for at hovere og fejre kvalifikationen til mesterskabsspillet med hinanden, og her løb cheftræneren op til angriberen Kjartan Finnbogason, der udlignede kort inden kampen sluttede.

»For os er det verdensklasse, det er helt unikt, det er det ultimative, vi kan nå i en fodboldsæson som denne her. Så vi kan som sådan ikke drømme mere,« forklarede Bo Henriksen, der dukkede op med drivvådt hår til interview efter kampen.

»De (spillerne, red.) har bare hældt øl ud over mig, det er sådan, det er. Det går nok.«

Ved spørgsmålet om, hvordan det kan lade sig gøre, at et hold som Horsens kan spille sig i topseks, svarede Bo Henriksen, at fællesskabet er altafgørende.

»Og så har jeg nogle spillere, der vil dø for hinanden. Vi slår ikke et større brød op, end vi kan bage. Vi ved, hvad vi kan, og hvad vi skal, i stedet for at spille smarte.«

Forsvarsspiller Delphin Tshiembe viste tegn på, at han havde svært ved at rumme den store glæde – ja, hans tilstand var nok det tætteste, man kommer på at eksplodere af lykke.

»Det bliver ikke større end at spille mod FCK, Brøndby, Midtjylland, Aalborg, det gør det ikke. Vores karrierer kan stikke af herfra. Det er super fedt, og jeg er glad på spilleres vegne, trænere, ledere, bestyrelse. Det er… Puha,« sagde Tshiembe efter kampen.

Flere af Horsens-spillerne og staben brugte ordet »drøm« i flæng. Man kunne for alvor mærke, at det næsten var en surrealistisk oplevelse for jyderne at spille sig i mesterskabsspillet.

»At have et lidt urealistisk mål er det, der skal motivere os. Da vi startede denne sæson, drømte jeg, at det skulle være topseks. Det lykkedes, alt flaskede sig for os. Hvorfor ikke drømme stort igen? Nu hedder det topfire, lad os prøve, lad os se, om vi kan hente FCK. Lad os give det et skud,« mente Tshiembe.

»Jeg har visualiseret det i mine drømme, og jeg kan mærke det helt ind i… altså, puha. Jeg er overlykkelig over, at det er sket.«

Er du den lykkeligste mand i omklædningsrummet?

»Nej, jeg er ikke den gladeste mand i omklædningsrummet. Der er nogen, der er helt rørte og har fældet en tåre. Det her betyder ekstremt meget.«

Mens Horsens spillerne havde få ord at sige om selve kampen, var Lyngby træner Thomas Nørgaard ikke tilfreds med resultatet.

»Jeg er sindssygt skuffet. Det lugtede af tre point, det var præstationen og dagen til.«

Lyngby bragte sig foran på et straffespark efter 70 minutter, hvorefter Kjartan Finnbogason udlignede sidst i kampen. Et umiddelbart godt resultat for Horsens i en kamp, hvor Lyngby spillede bedst, og Nørgaard havde da også rosende ord til sine spillere.

»Det er en kæmpe præstation for dem (spillerne, red.). I dag går vi ind og tager fat i et rigtigt dygtigt hold. Det kan vi bruge til rigtig meget, og vi bevæger os i den rigtige retning. Men alle, der har spillet fodbold ved, at det er sindssygt enerverende at stå her og ikke få lov til at hoppe og danse nede i omklædningen. Det har vi brug for, det har alle fællesskaber, men det betyder ikke, at vi ikke kan se, at der er fremgang i det, vi gør,« forklarede Thomas Nørgaard og ønskede Horsens held og lykke i topseks.

Foruden Horsens skal Brøndby, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, FC København og AaB spille om topplaceringerne. Lyngby ender grundspillet på 12.-pladsen.