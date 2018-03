Sønderjyske-spillerne gik efter sejren, men virkede bestemt ikke utilfredse med at tabe.

Det er den specielle konklusion, man kan drage efter sønderjydernes søndagsnederlag til FC Midtjylland i Herning.

Et sent mål af FCM's Gustav Wikheim gjorde det pludselig fordelagtigt for sønderjyderne at tabe i slutminutterne for at undgå den svære pulje i gruppespillet.

I et interview med TV 3 Sport antydede Christian Jakobsen, at der var noget om snakken, men uden at konkretisere.

Forsvarsprofilen Anders Egholm var over for Jyllands-Posten heller ikke meget for at tale om kampens afslutning.

Fik I informationer fra bænken, eller hvordan oplevede du de sidste minutter af kampen?

»Jamen, helt fra start har det været et cirkus med en masse snak og spørgsmål. Vi spiller for at få point, og det jagtede vi hele vejen igennem. Vi skiftede mig ud til sidst for at vinde og komme i top seks. Vi gik all in. Der var lidt spillemæssige forvirringer, men vi gik efter sejren og prøvede at slå en masse bolde ind i feltet. Jeg synes, vi jagtede det,« sagde Anders Egholm.

Da Gustav Wikheim scorede til 2-1, kunne det ikke betale sig for jer at udligne. Snakkede I om det? Fik I det at vide fra bænken?

»Nej, der blev ikke råbt noget ind på banen, men spillerne med bolden tager jo nogle beslutninger. Så, altså. Om det er at spille bolden frem eller tilbage, kan man jo selv tolke på,« sagde han.

Så I var tilfredse med at tabe 2-1?

»Man kan sige det sådan, at det handler om at gøre, hvad der er bedst for klubben. Det endte det med et nederlag, men jeg synes ikke, det er op til os,« sagde Anders Egholm.

Hvis nogen beskylder jer for at tabe med vilje, hvad vil du så sige?

»Det er deres problem.«

Du føler dig ikke truffet?

»Nej, det må de om. Jeg har ikke set de andre kampe, men lad mig sige det sådan, at der gik nogle mål ind, som man kan stille spørgsmålstegn ved,« sagde han.

På Sønderjyskes officielle Twitter-konto skrev man, at FCM-scoringen til 2-1 var »det mindst irriterende mål i 89. minut nogensinde«, og derefter at »vi er tilbage i det gode selskab«. Tweetet sidenhen blev slettet. Hvad tænker du?

»Jeg tænker, at der har siddet en af vores pressemedarbejdere, som er rigtig glad for klubben, og så er vedkommende nok blev prikket på skulderen fra dem øverst oppe og har fået at vide, at det må hellere blive fjernet. Vi skal huske på, at der er tale om klubmænd og fans af klubben, der arbejder. Kigger man på fanforums, er der nok mange, der også har jublet. Men jeg fastholder, at vores opladning til kampen har været at vinde,« sagde Anders Egholm.

Tager du hjem med god samvittighed? Gjorde I, hvad vi skulle?

»Jeg synes, at alle de spørgsmål må blive stillet til dem, der laver reglerne. Lur mig om de ikke laver reglerne om til næste sæson,« sagde han.

Sønderjyske er med nederlaget i gruppespil med OB, Lyngby og Randers.