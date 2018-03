Fire på stribe for usikre FCK

Med en flok spillere, hvoraf de fleste aldrig før har spillet i Parken, gik FC Helsingør overraskende uimponeret til værks i mandagens Superliga-kamp mod FC København.

FC København - FC Helsingør 4-3 (3-1) FC København: 3 FC Helsingør: 5 Dommer: Anders Poulsen, 7 Kampens spillere: Zeca, FC København: 5 Adnan Mohammad, FC Helsingør: 7 Det lærte vi: De to hold var i gavehumør, hvilket gav en underholdende kamp og to irriterede trænere. Detaljen: For første gang i denne sæson har FCK vundet fire Superliga-kampe i træk.

Trods store nederlag i bagagen formåede bundholdet fra Nordsjælland at genere københavnerne, der var i et defensivt gavehumør. FCK brugte således det meste af kampen på at overkomme et godt spillende udehold, egne defensive fejl og en uheldig debuterende målmand, før det til slut lykkedes at forværre gæsternes pointfattige forår, da den overraskende lige kamp sluttede med en hjemmesejr på 4-3

FC København tog dermed den fjerde Superliga-sejr træk, hvilket ikke er lykkedes tidligere i denne sæson for de danske mestre.

I fraværet af både Stephan Andersen og Robin Olsen gav Ståle Solbakken debut til den 33-årige målmand Laszlo Köteles, der er hentet til FC København for blot en uge siden. Köteles har tidligere repræsenteret den belgiske klub Genk, hvor ungareren blandt andet har spillet kampe i Champions League.

Der var dog ikke meget ”Champions League” over Köteles’ første aktion efter en halv times spil. Et fladt indlæg fra højre fik en klodset Köteles uprovokeret skubbet direkte ud i fødderne på FC Helsingørs Nicolas Mortensen, der fra en meters afstand let gjorde det til 1-1, efter Pascal Gregor havde lavet selvmål i den anden ende et kvarter tidligere.

Med scoringer af Sotiriou og Fischer inden pausen lignede det den ventede FCK-sejr, men i en anden halvleg var FC Helsingør bedst og udnyttede passiviteten i FCK’s bagerste rækker til at udligne ved først Adnan Mohammad og siden Nicolas Mortensen. Først i overtiden sikrede Santander tre point til FCK.