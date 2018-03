Trykkede Midtjylland har ramt et bump

Mens tågen gik i ledtog med mørket over Farum, lignede Kian Hansen en mand, som mest ville have tingene overstået og hurtigt komme hjem. Hans store, store fejl forærede FC Nordsjælland et mål i søndagens topkamp, der endte 1-1.

»Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, at det er det rigtige spørgsmål lige nu,« svarede Hansen tørt på spørgsmålet, om han var mærket af sin fejl i resten af kampen.

Den var det mest aparte indslag i denne sæson på Farum Park fraset fra de to hjemmekampe, som Helsingør har spillet her. Kian Hansen forsøgte fra siden af eget straffesparksfelt at lave et hårdt, langt sideskift men han ramte bolden helt skævt. Så i stedet for et højt flot svæv ramte bolden Ernest Asante midt i straffesparksfeltet. Herfra trillede bolden i mål. Man forstår, at Asante faldt på knæ og pegede mod himlen, for ghaneseren har nok aldrig scoret så heldigt før. FC Midtjyllands spillere gloede vantro mod alt andet end Kian Hansen.

Den episode var detaljen i en kamp, som FC Nordsjælland burde have vundet og dermed bragt sig helt ind i mesterskabskampen. Opgøret illustrerede, at FC Midtjylland har sine udfordringer lige nu i et forår, der ellers har givet holdet 13 ud af 18 mulige point.

»Vi har ikke forbedret os. Vi skal være tilfredse med antallet af point. Indsatsen har været til dem, men den har ikke været overbevisende, ligesom den var i de sidste fire kampe i efteråret,« erkendte anfører Jakob Poulsen efter opgøret.

I de sidste fire kampe af efterårssæsonen lavede FC Midtjylland 13 mål. Så ramte transfervinduet, og FC Midtjylland solgte begge sine wingbacks, topscoreren Alexander Sørloth og et par kantspillere. Det satte Paul Onuachu under pres som den eneste prøvede, rendyrkede angriber i truppen, og han har været skadet i de seneste fem kampe.

»Vi mangler i hvert fald to store spillere, som vi har brugt meget på indlæg, og vi har også spillet bolden op til dem, og så kunne de holde fast i den. Det giver os andre facetter i spillet. Det træner vi hver dag, og det lykkes mange gange, men det er jo ikke tilfældet hele tiden,« sagde Jakob Poulsen.

»Det ved jeg ikke, men skal det lykkes, må de andre være rigtig, rigtig gode.«

Træner Jess Thorup tog sin rolle i stykket seriøst og udlagde teksten positivt, om end han bemærker, at holdet mangler sine to store angriber fra efterårssæsonen.

»Det kan jeg sagtens se, at vi gør. Der kommer nye spillere ind på holdet. Det giver nogle andre dimensioner i vores spil, og det skal holdet og de enkelte acceptere.«

Er holdet klar til det?

»Ja, det er det.«

»Det ved jeg ikke, men jeg kan, hvis jeg ser kampene over hele foråret.«

Er det et presset FC Midtjylland-hold, som snart går ind til slutspillet?

»Nej, det er det ikke.«

Når man taler med jeres anfører, kunne det lyde sådan.

»Prøv at hør. Vi kan ikke blive ved med at tale om de spillere, som ikke er her. Der sidder 18 spillere derinde, der har kæmpet en legemsdel ud af bukserne. Vi kom tilbage på Farum Park efter at have været bagud. Jeg forstår ikke noget af, hvis man siger, at vi er pressede. Det klinger ikke i mine ører.«