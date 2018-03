Hobros cheftræner: Håbløst med forskellige kamptider

Hobro-cheftræner Thomas Thomasberg er stærkt utilfreds med, at holdene i Superligaen i fodbold spiller på forskellige tidspunkter helt frem til og med næstsidste spillerunde i grundspillet.

Han mener ud fra en generel betragtning, at også 25. runde skulle være afviklet med fælles kampstart.

- Hvis jeg skal tage de to sidste runder, så synes jeg, at det er håbløst, at nogle hold kan spekulere i de andre holds resultater, siger Thomas Thomasberg efter Hobros opgør mod Silkeborg lørdag.

Kampen endte 1-1, og med det ene point ligger Hobro på sjettepladsen med 32 point. Den placering giver adgang til mesterskabsspillet.

AaB på syvendepladsen kan nu med uafgjort mod Randers FC søndag gå forbi Hobro i tabellen.

Med en sejr over Randers søndag vil AaB være tre point foran Hobro inden sidste spillerunde, hvor Hobro møder Brøndby på udebane, og AaB skal en tur til Aarhus og møde AGF.

Også i bunden af rækken kan de forskudte kamptidspunkter åbne for muligheden for at drage fordel af andre holds resultater.

- Vi fik selvfølgelig også noget viden fra den kamp, der blev spillet fredag aften (OB-AGF red.), men jeg føler, at de to sidste runder burde blive spillet på samme tid, da der er for mange hold, der ligger alt for tæt på hinanden pointmæssigt, konstaterer Thomasberg.

- Søndag er der igen fire forskellige kamptidspunkter, og det giver holdene mulighed for at bruge den viden og spille på de andre resultater, mener Thomas Thomasberg.

Cheftræneren pointerer, at Hobro spillede for sejren mod Silkeborg, og med det uafgjorte resultat skal han formentlig håbe på en overraskelse i sidste spillerunde ude mod Brøndby.

- Vi skulle have haft tre point lørdag mod Silkeborg, for vi var det bedste hold.

- Det havde selvfølgelig øget vores chancer for at komme med i mesterskabsspillet, men det kan vi ikke gøre noget ved. Vi gik efter sejren, og det er en ærgerlig situation, at vi ikke fik den, siger Thomasberg.