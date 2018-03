FCK var køligst i kulden i Aarhus

Fakta AGF-FCK 0-1 Vurdering AGF: 5 FCK: 5 Kampens spillere: Dino Mikanovic, AGF, 6 William Kvist, FCK, 6 Dommer: Peter Kjærsgaard, 5 Det lærte vi FCK er så småt ved at ligne sig selv, tre sejre i tre kampe og noget, der ligner en spurt frem mod slutspillet. Detaljen Viktor Fischers små, frække driblinger foran feltet, en form for stepdans i fodboldsko.

Indtil otte minutter før tid havde AGF i almindelighed og Daniel A. Pedersen i særdeleshed leveret en påpasselig indsats mod FC København. Men så fik Daniel A. Pedersen, afløser i midterforsvaret, ikke verfet Federico Santander væk, og den slags gaver skal man ikke give den store mand fra Paraguay.

På kampdagen stod det klart, at AGF måtte undvære sin anfører, Pierre Kanstrup, som siden 1-1-kampen i Horsens har haft lyskeproblemer, og som ikke bestod testen i timerne op til opgøret.

Det resulterede i, at aarhusianerne måtte stille med andenkæden i det centrale forsvar, hvor netop Kanstrup og Niklas Backman indledte foråret ret stabilt. Svenskeren er ude med et brud på kæben, og han blev er i de seneste to kampe blevet afløst af Jesper Juelsgård. Mod FCK havde Juelsgård så Daniel A. Pedersen ved sin side, normalt defensiv midtbanemand, men måske en af de bedste, der rent fysisk kunne matche FCK’s Federico Santander.

I forvejen var AGF ikke levnet voldsomt store chancer for at skabe et resultat mod landets mægtigste klub, Pierre Kanstrups fravær øgede ikke just mulighederne.

Men allerede inden det første minut var spillet, testede Tobias Sana FCK’s målmand, Stephan Andersen, med et forsøg fra kanten af feltet.

FCK stillede som ventet med Viktor Fischer, tidligere ungdomsspiller i AGF, og han var således for første gang i aktion i Superligaen på opvisningsbanen i Aarhus, og han var tæt på at få listet bolden ind kort efter, men blev bremset af Aleksandar Jovanovic.

Derefter skulle de to hold lige indstille sig på hinanden, banen og bolden, men faktisk var det AGF, som først nåede frem til en halv chance. Dino Mikanovic spurtede fra Rasmus falk og sparkede bold ind foran mål, hvor den forhenværende FCK-angriber Martin Pusic med hovedet prøvede at dirigere bolden inden for målrammen.

Midt i første halvleg var hjemmeholdet mere end heldige med ikke at indkassere et mål, da Carlos Zeca traf stolpen efter et hjørnespark, hvorefter AGF-målmand Aleksandar Jovanovic med brystkassen drejede bolden ud af farezonen. Heldigt? Såmænd, men det er ikke forbudt at være i fodbold. Og slet ikke mod FCK.

Fodboldkampe for FCK handler primært om at opnå kontrol, gøre modstanderne møre og så slå til med nålestik udført af småfolk som Robert Skov og Rasmus Falk, mens AGF modsat prøvede at erobre bolden på tidspunkter, når GFCK var i ubalance. Ofte sigtede midtbanefolkene efter Mustapha Bundu med lange, diagonale pasninger i håbet om at få ham retvendt mod mål, hvor han har vist, han kan afslutte fra distancen.

AGF udviste stor omhyggelighed i det opbyggende spil, betjente sig af mange afleveringer på tværs i forsøget på at lukke op for FCK. Betingelserne var svære på en bulet bane, og det kostede et par boldtab af især Mustapha Bundu.

Efter en målløs første halvleg valgte FCK at tage Robert Skov ud og erstatte ham med Pieros Sotiriou som makker til Santander, mens Viktor Fischer trak ud i venstre side.

Det var dog AGF, der truede først i anden halvleg, da Mustapha Bundu fik afsluttet over mål fra en spids vinkel, mens Martin Pusic kort efter så ud til at blive holdt tilbage af Michael Lüftner på sin vej mod mål. Kort efter brændte det på foran AGF’s mål efter et hjørnespark, som AGF havde mere end svært ved at få afværget.

Defensivt havde AGF’erne i anden halvleg held til at holde FCK væk i åbent spil, kun når gæsterne fik hjørnespark var de i stand til at true., mens AGF oftest angreb på kontrolleret vis som minutterne sneglede sig af sted.

I overtiden troede Martin Pusic, at han havde udlignet, men han blev dømt off-side.