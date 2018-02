AGF holdt - næsten - stand i snestormen

Skal der spilles fodbold i Danmark i vinterperioden? Ja. Kan der spilles fodbold? Tja.

AC Horsens og AGF prøvede efter bedste evne at få halvanden time i minus syv grader og fygesne til at minde om en fodboldkamp. Der kunne ikke indvendes noget imod, at blot 1.878 mødte op til kampen, heraf var cirka en tredjedel medrejsende fans fra Aarhus.

Kampen sluttede 1-1, da Kjartan Finnbogson udlignede i overtiden.

Mens AC Horsens kun havde byttet Lasse Kryger ud med Hallur Hansson, valgte AGF at ændre på fire positioner; ud røg Martin Pusic, Tobias Sana og Mustapha Bundu samt karantæneramte Martin Spelmann, og i stedet satsede AGF-træner David Nielsen på flere muskler i skikkelse af Mustafa Amini, Jens Stage og dribleren Magnus Kaastrup på midtbanen, mens Kasper Junker blev placeret helt fremme.

Det kan kaldes at indrette sig efter forholdene, primært en sneglat og ujævn bane samt et hjemmehold, som per definition under Bo Henriksens ledelse benytter sig af en voldsom fysik og masser af dødbolde i bestræbelserne på at få point.

Dem har AC Horsens fået så mange af, at klubben ligger til at snige sig ind blandt de seks, der skal spille slutspil om mesterskabet. En del af succesen kan tilskrives de lange indkast, som den 203 cm høje kantspiller Mikkel Quist smider ind foran modstandernes mål.

AC Horsens mødte Lyseng i en pokalkamp for to år siden og på holdet lyste Mikkel Quist op i en grad, så AC Horsens tilknyttede ham. Mikkel Quists indflydelse i første halvleg var dog begrænset. I stedet fik AGF den bedste indledning, da Jens Stage styrede et hjørnespark i mål. Det skete få minutter efter at Mustafa Amini havde kikset et straffespark, som Kasper Junker havde fået.

Målet fik hjemmeholdet til at kaste alt frem, og der opstod adskillige halv- og helfarlige situationer foran aarhusianernes mål, hvor spillerne skøjtede rundt i jagten på den orange bold. Hjemmeholdets satsning betød dog, at det var AGF, som fik første halvleg største mulighed, da Jens Stage erobrede bolden højt på banen og spillede Kasper Junker fri foran mål. Angriberens skud strøg lige forbi den ene stolpe.

Horsens-angriber efter forløsning: Har tænkt for meget

Efter pausen skulle AGF forsvare mod en gul sværm og en hvid snestorm, AC Horsens prøvede at presse gæsterne tilbage og i par sekvenser fik holdet tilkæmpet sig et par hjørnespark samt et par af de lange indkast på over 40 meter fra Mikkel Quist.

Et kvarter før tid lykkedes det AC Horsens at teste AGF-målmand Aleksandar Jovanovic, som fuldførte kampen efter at have fået en gevaldig blodtud af en af sine holdkammerater tidligt i opgøret.

AGF-målscorer efter 1-1: Der var klumper af is på banen

Serberen gjorde sit bedste for at forhindre AC Horsens i at score, og det havde han og holdkammeraterne held med indtil overtiden.