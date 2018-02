Ny FCK-stjerne burde være blevet udvist - i stedet sikrede han sejren med et frisparksdrøn

Der var engang, hvor FCK-fansene ikke behøvede at råbe trodsigt på »sejr« inden en hjemmekamp mod OB, men bare kunne gå ud fra, at det ville ske. Hvor det hvidklædte hjemmehold tromlede modstanderen ned fra første fløjt og ikke optrådte forsigtigt, nærmest nervøst.

Sådan var virkeligheden bare ikke på en frysende kold søndag aften i den danske hovedstad, hvilket fik den ulmende frustration blandt hjemmepublikum til at udmønte sig i spredt pifteri, mens manager Ståle Solbakken skreg sig ud af sit tekniske felt på sidelinjen.

Kampfakta: FC KØBENHAVN - OB 1 - 0 (0-0) FC København: 6

OB: 5

Dommer: Jakob Kehlet, 6 Kampens spillere: Robert Skov, FCK, 8

Jens Jakob Thomasen, OB, 6 Det lærte vi: FCK kan drage stor nytte af, at nyindkøbte Viktor Fischer og særligt Robert Skov ikke har været ramt af den skuffende sæson og bidrager med frisk energi og kvalitetsfyldte, afgørende aktioner. Detaljen: OB har ikke fortsat vundet en superligakamp i Telia Parken i 15 år (!).

Et flot frisparksmål og en 1-0 sejr betød dog i sidste ende, at FCK trods alt distancerede OB med tre point i tabellen og lagde sig op på ligaens fjerdeplads.

Det ændrede imidlertid ikke på indtrykket af FCK som et såret mandskab med flere spillemæssige udfordringer, der på sin vis har været tæt på at koste en notabilitet livet.

For klubbens bestyrelsesmedlem Niels Christian Holmstrøm har slået fast, at han er ved at »dø af grin«, når manager Ståle Solbakkens job bliver bragt til debat – og det er sket et par gange efter et rædderligt efterår og fire nederlag i forårets fem første kampe, inklusiv pokalturneringen og Europa League.

Mindst én ting har Ståle Solbakken fejlet med i denne sæson, hvilket selv ikke Holmstrøm kan le sig ud af - og formentlig heller ikke finder særlig morsomt.

FCK har lukket 29 mål ind efter 22 kampe, hvilket allerede er ni mere end i hele forrige Superliga-sæson og et bevis på, at klubbens notorisk stærke defensiv er fortid.

Forsvaret er ofte usikkert som en teenager på første date, og særligt konstellationen Vavro-Lüftner i midterforsvaret har fået FCK-fans til at tage sig vantro til hovedet.

D’herrer er i øjeblikket så selvtillidsforladte, at de kikser de mest simple clearinger eller afleveringer til medspillerne, hvilket midtvejs i første halvleg fik en ung, frustreret purk til at udbryde »skift dog jer selv ud!«

Samtidig havde den stærke højreback Peter Ankersen karantæne og blev erstattet af den 18-årige Mads Roerslev, der fik en nervøs, men godkendt sæsondebut.

Det lignede med andre ord en lækkerbisken for OB-angrebsduoen Rasmus Festersen og Anders K. Jakobsen, der fremstår formstærke efter henholdsvis to og tre forårsmål.

Det var dog ikke, fordi gæsterne i første omgang imponerede med deres afventende tilgang til kampen, så FCK dominerede, men ødelagde det hele for sig selv med upræcise afleveringer, når ikke Viktor Fischer og Robert Skov på egen hånd skabte farlige målchancer.

Sidstnævnte skabte en eksplosiv, forløsende jubel, der matchede det tordnende frisparksskud, Robert Skov hamrede ind efter en time.

Bittert for OB var det, at Skov vel egentlig burde være blevet udvist, da han kom glidende i en alt for voldsomt tackling og hensynsløst stemplede OB’s Troels Kløve midtvejs i første halvleg.

Og da selv Denis Vavro begyndte at optræde mere sikkert med veltimede indgreb, formåede OB ikke at true sejren.

Det var ikke overbevisende, men særdeles vigtigt, da FCK-fansene trods alt fik den sejr, de havde råbt efter.