FC Midtjylland har nu vundet 14 af seneste 15 Superligakampe

Hobro har kun scoret fire mål de seneste seks kampe, og når man som Hobro i forvejen har svært i det offensive spil, er det næppe en god idé at komme bagud efter fem minutter spil. Især ikke mod Superligaens tophold FC Midtjylland, som nu har vundet 14 af de seneste 15 Superligakampe efter 2-1 sejren i Hobro.

»De her tre point er fantastisk vigtige,« sagde FCM-anfører Jakob Poulsen til TV3 Sport efter kampen.

Kampen Hobro IK – FC Midtjylland 1-2 (0-1) Hobro IK: 5 FC Midtjylland: 7 Dommer: Jens Grabski Maae, 7 Kampens spillere: Edgar Babayan, Hobro IK: 6 Marc Dal Hende, FC Midtjylland: 8 Det lærte vi At Gustav Wikheim har potentiale til at blive en af Superligaens største profiler. Nordmanden er både teknisk begavet, hurtig og har spilforståelsen. Han mangler dog en smule skarphed i nogle situationer, men han var en konstant trussel for Hobro. Detaljen Frans Dia Putros’ smukke frisparksmål. Et par meter uden for FC Midtjyllands felt fik Hobro-spilleren sparket et perfekt frispark, der svævede over muren og efterlod Jesper Hansen chanceløs i FCM-målet.

»Det er lækkert at se, at vi fighter den hjem til sidst. Vi viser også god moral og scorer i undertal.«

Der skulle en lille fejl til fra Jesper Rask i Hobro-målet for at bringe gæsterne foran. Læderet havnede ude hos boldfordeleren Jakob Poulsen, der slog et fladt og drilskt indlæg ind i feltet. Her fik Jesper Rask pareret, men bolden røg lige ud i fødderne på venstre wingback Marc Dal Hende, der fik tåspidserne på bolden og bragte FC Midtjylland foran.

Selvom hjemmeholdet Hobro manglede angrebsprofilen Pål Alexander Kirkevold, formåede holdet at forstyrre FC Midtjylland ved at få skovlet en del bolde ind i FCM-feltet og være opmærksom på andenboldene. Helt farligt blev det dog ikke, inden Edgard Babayan sendte snappe Quncy Antipas i dybden. På forunderlig vis fik 168 centimeter-høje Antipas skubbet den godt 20 centimeter højere Zsolt Korcsmár væk fra bolden. Men desværre for Antipas og Hobro var angriberens træk for langt, så målmand Jesper Hansen var først på bolden.

Selvom chancerne egentlig ikke udeblev, var de aldrig rigtig store i løbet af kampens første 45 minutter. Altså bortset fra FC Midtjyllands scoring.

Som tiden gik i anden halvleg blev FCM-overtaget mere og mere synligt og presset pågående. Efter en times spil blev Mads Thychosens afslutning reddet af selvsamme Rask efter et flot indlæg af Frank Onyeka.

Netop Onyeka har gjort sig positivt bemærket ved at score mod både FC København og AC Horsens i sine to første Superligakampe. Søndag var han igen i fokus. Denne gang skyldtes det dog en udvisning efter to gule kort, der afslørede hans indtil videre korte Superligakarriere. Det første for farligt spil og det næste for at spænde ben på en Hobro-spiller. Og så blev det nu eller aldrig for Hobro, der stod til at spille 30 minutter i overtal mod FCM, som hjemmeholdet aldrig har slået.

Men fire minutter efter Onyeka-udvisningen tog elegante Gustav Wikheim et løb i dybden, hvorfra han sendte en flad bold på tværs ind i Hobros felt. Første mand på bolden var fremadstormende Marc Dal Hende, der med et kraftfuldt spark sendte bolden i mål. 2-0 til FC Midtjylland. Målet var Dal Hendes tredje i to kampe og hans niende i denne Superligasæson, hvilket er flere end spillere som eksempelvis Brøndbys Teemu Pukki eller kollega Paul Onuachu.

Kampens sidste minutter var generelt kendetegnet ved hårdt, hakket spil med mange advarsler og frispark. Det ene af dem udnyttede Hobros Putros til smukt at løfte bolden over muren og forbi Jesper Hansen.

Hobro vil fortryde Grønnings kæmpe chance få minutter inden kampens afslutning, hvor han stod umarkeret et par meter fra FCM’s mål. Men den forløsende udligning kom aldrig.