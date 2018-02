Solid AGF-præstation var ikke nok til at besejre Lyngby

En stadionpølse var, hvad der var at varme sig på lørdag eftermiddag, da AGF var på besøg i Lyngby.

Kampfakta Lyngby BK – AGF 0-0 (0-0) Lyngby BK: 5

AGF: 6

Dommer: Michael Tykgaard, 7 Kampens spillere: Oskar Snorre, Lyngby BK: 6

Mustapha Bundu, AGF: 6 Det lærte vi AGF ligner for alvor et hold, som har genvundet noget defensiv stabilitet. Men holdet er i offensive vanskeligheder med kun ét scoret mål de sidste tre kampe. Detaljen Efter at have lukket fire mål ind i to kampe formodede Lyngby at holde buret rent efter en stor kamp af den 19-årige Oskar Snorre i Lyngby-målet.

Inden kampen var der lagt op til et forholdsvis målfattigt opgør med to solidt organiserede mandskaber. Det ene, AGF, anført af David Nielsen, og det andet, Lyngby, trænet at Thomas Nørgaard, der i efteråret assisterede netop David Nielsen, da han var cheftræner hos de kongeblå. Desværre, fristes man til at sige, levede kampen op til forventningerne.

Kampens første 45 minutter var relativt målfattige. De aarhusianske gæster arbejdede sig til et let spillemæssigt overtag, uden for alvor at true Oskar Snorre i Lyngby-målet.

Den bedste chance kom fra dynamiske Mustapha Bundu, der på elegant vis afværgede et par modstandere i et langt soloridt. Men kendetegnende for kampens offensive aktioner manglede hans afslutning skarphed, da han lossede bolden over og var tættere på at ramme klubhus end mål. Spelmann havde også muligheden for at være afgørende, da han spillede bolden ud mod Tobias Sana i en fri position. Men den umiddelbart simple aflevering nåede aldrig ud til svenskeren.

Hos Lyngby var Jeppe Kjær tæt på at komme på måltavlen efter dårlig koordination i AGF forsvaret, men Aleksandar Jovanovic fik afværget afslutningen.

I pausen blev tribunerne prydet af små hop hist og her – ja, det var koldt i Lyngby, så koldt tåspidserne skulle holdes i gang i ivrige forsøg på lidt varme.

»AGF er ved at blive et offensivt fodboldhold,« sagde træner David Nielsen i ugen op til kampen mod Lyngby, og efter pausen viste de hvidklædte da også bedre angrebstakter. Højreback Dino Mikanovic sneg sig med op og sendte en kraftfuld afslutning afsted 20-25 meter fra mål – en vaskeægte kanonkugle, der strøg frem og kyssede stolpen. Martin Pusic, der ellers skiftede støvler i pausen til et par i en skarp, lyserød neonfarve, havde stadig svært ved at rette skarpt.

Bitter men tilfreds AGF-træner: »AGF ligner en enhed«

Tre-fire store chancer – flest i AGF’s favør – var ikke nok til at ændre udfaldet på en kamp, der endte 0-0.