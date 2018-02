Slut: FCM har besejret mestrene med 3-1

Badminton skal peppes op, da mange kampe er for lange og kedelige.

For megen snak, for lidt handling:

FCM er en parentes i det udlandseventyr, som forsvarsspilleren stadig håber at udleve.

To år efter drømmen gik i opfyldelse, sidder han i en kantine i Ikast:

Martin Fourcade har i seks år domineret skiskydning, men i lang tid var han ikke på talefod med sin storebror, som havde svært ved at acceptere, at lillebroren var bedst.

Da jeg fik at vide, at jeg havde kræft, gik jeg fra sygehuset med mere håb end frygt.

Køkkenet på Restaurant Under Klippen havde mere end svært ved at leve op til sit gode ry og rygte, da JP’s anmelder var på besøg.

Den digitale udvikling har skabt et hastigt våbenkapløb mellem skriftgenkendelsesprogrammer og programmer, der skal snyde dem.

Bitcoins skaber forsøgte at skjule sin identitet:

FC Midtjylland viste med sikker 3-1 sejr, at førstepladsen er fortjent.

Bang & Olufsens seneste tv-kreation, BeoVision Eclipse, er et af de bedste fjernsyn, du kan købe for penge lige nu.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

