OB tog suveræn sejr på billig baggrund

Det kunne ikke have været en bedre start på Superliga-foråret for OB, mens FC Helsingør hurtigst muligt bør glemme alt om de to klubbers møde i Superligaens første runde efter vinterpausen.

OB - FC Helsingør 6-1 (3-0) Vurdering OB: 7 FC Helsingør: 1 Dommer: Sandi Putros, 7 Kampens spillere Anders K. Jacobsen, OB, 8 Douglas, FC Helsingør, 4 Det lærte vi OB kan med rette sigte efter top seks, mens FC Helsingør skal rette op på meget, hvis de vil blive i Superligaen. Detaljen FC Helsingørs brasilianske nyindkøb Douglas viste på trods af sine 1,88 m og 83kg prøver på sit samba-ophav med blandt andet et saksesparksforsøg.

OB vandt 6-1, hvilket ikke var et mål for lidt. Helsingør kunne ikke score på de få chancer, de skabte, og når de nordsjællandske oprykkere over vinterpausen tilsyneladende ikke har trænet forsvarsspil, ja så var det dømt til at gå galt for udeholdet, som inden runden lå anden sidst i tabellen.

Og galt gik i den grad.

Allerede efter fire minutter spillede OB sig igennem de bagerste geledder hos Helsingør, da et indlæg endte for fødderne af OB-debutanten Troels Kløve, som uselvisk fandt en helt fri Rasmus Festersen, der med største selvfølgelig åbnede fynboernes målkonto for foråret.

Troels Kløve, som OB i januar hentede hos Sønderjyske, var en af tre spillere, som spillede første kamp for en ny klub i søndagens opgør. De to andre, Douglas og Pascal Gregor, begge fra FC Helsingør vil imidlertid se tilbage på deres debut med helt andre følelser end 27-årige Kløve.

Mens Kløve sprudlede og konstant var en offensiv drivkraft for fynboerne, så var den tidligere FC Nordsjælland-spiller Pascal Gregor en del af et rystende usikkert Helsingør-forsvar, mens angriberen Douglas, der var blandt Helsingørs bedste må være en anelse rystet over sit nye holds formåen.

1-0 til OB blev efter en halv time til 2-0, da Anders K. Jacobsen satte panden på et Festersen-indlæg, og fem minutter før pausen fandt Kløve påny Jacobsen på kanten af feltet, der med et klogt træk kom fri til afslutning, og så virkede anden halvleg pludselig ligegyldig.

Hjemmeholdet fortsatte dog med at forkæle de 2.611 tilskuere, som havde valgt at tilbringe nogle vinterkolde timer på Ewii Park i Odense, hvor banen som et symbol på årstiden var fint indrammet af et tykt lag sne.

I januars transfervindue havde OB solgt forsvarskæmpen Frederik Tingager til Eintracht Braunschweig i den tyske 2. Bundesliga. I stedet for Tingager spillede Jeppe Tverskov, og han takkede for cheftræner Kent Nielsens tillid med at sende en returbold efter et hjørnespark i nettet få minutter efter pausen.

Herefter udviklede kampen sig i en periode til at være mere jævnbyrdig. OB virkede til at være godt tilfredse, og efter en time lykkedes Helsingør faktisk med at få skabt to store chancer til angriberen Nicolas Mortensen, som burde have pyntet på stillingen. Begge tilbud blev imidlertid misbrugt, og i stedet kunne Anders K. Jacobsen lave sit tredje mål i kampen og sit 10. mål i sæsonen, da han med ti minutter igen endnu en gang udnyttede den afslappede tilgang til tingene i Helsingørs forsvar ved at gøre det til 5-0, hvorefter han fortjent kunne lade sig udskifte.

Ind i stedet kom Nicklas Helenius, som også nød godt af forsvarskoksene. Om det var i den desperate mangel af bedre, eller om Mikkel Basse havde set for meget håndbold hen over vinteren skal være usagt, men i hvert fald tog Basse armen i brug inde i eget straffesparksfelt, hvor det endnu en gang var ved at gå galt for gæsterne. Helenius eksekverede sikkert det efterfølgende straffespark, og så var det pludselig tenniscifre i den ulige kamp.

Nicolas Mortensen fik i kampens overtid revancheret sine to brændte chancer tidligere i kampen, da han flyvende fik hovedet på et indlæg og derved sendte bolden ind bag Sten Grytebust i OB's mål.

Den afsluttende scoring fjernede imidlertid ikke indtrykket af, at FC Helsingør i forårspremieren spillede sin nok værste Superliga-kamp siden oprykningen i sommer. OB spillede sig med sejren ind top seks, og søndagens seks scoringer må lune hos Kent Nielsen, der i efteråret så sit hold lave blot 20 mål i 19 kampe. Men baggrunden var billig, for FC Helsingør var historisk ringe.