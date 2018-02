FC Midtjylland sælger topscorer dyrt til Crystal Palace

Superligaens tophold, FC Midtjylland, har solgt topscorer Alexander Sørloth til Crystal Palace.

Ifølge FC Midtjyllands administrerende direktør, Claus Steinlein, indbringer nordmanden et rekordstort beløb.

- Crystal Palace var villige til at give et exceptionelt stort beløb for at få Alexander til klubben, og et salg i den størrelsesorden kunne vi ikke afslå.

- Som virksomhed må vi udvise lederskab og agere ansvarligt i en sådan situation, og salget giver et økonomisk fundament og stabilitet til at videreudvikle FC Midtjylland, siger Claus Steinlein ifølge klubbens hjemmeside.

Ifølge Ekstra Bladet bliver 75 millioner kroner omgående sendt FC Midtjyllands vej, mens yderligere 60 millioner kroner kan ryge samme vej, hvis Sørloth præsterer godt i Crystal Palace.

Salget af Alexander Sørloth er blot ét i en række af store midtjyske salg i vinterens transfervindue.

Tidligere er Rasmus Nissen Kristensen solgt til Ajax, mens Filip Novak blev sendt til tyrkisk fodbold.

- I dette vindue har vi solgt spillere, som forventeligt vil generere langt over 200 millioner kroner til FC Midtjylland. En historisk bedrift.

- Det er en stor dag for FC Midtjylland, og vi er stolte af at levere det med afstand største salg i Superligaens historie, siger Claus Steinlein.

Alexander Sørloth er en stor succeshistorie. Så sent som i sommer kom han til FC Midtjylland fra Groningen, som kun tog sig beskedent betalt for at slippe nordmanden, der ikke havde succes i hollandsk fodbold.

I efteråret scorede han ti gange i Alka Superligaen og var dermed stærkt medvirkende til, at FC Midtjylland kunne gå ud af efterårssæsonen som tophold.

- Alexander har leveret på et ekstremt højt niveau i sin tid i FC Midtjylland, og vi anerkender, at det er en meget stor profil, vi vinker farvel til frem mod en spændende halvsæson.

- Dog har vi fuld tillid til det fundament og de kompetencer, truppen har, siger sportschef Svend Graversen.

Den 22-årige Sørloth siger til Crystal Palaces hjemmeside, at hans karriere har haft sine op- og nedture.

Men siden han kom til Danmark, er det kun gået en vej.

- Jeg tror, at jeg har haft de bedste seks måneder i min karriere. Det var fantastisk, siger han.

At spille i Premier League er noget, han har drømt om, siden han var lille.

- På kort sigt er mit mål at forsøge at få debut hurtigst muligt, siger Sørloth.

FC Midtjylland har et forspring på et point ned til Brøndby på andenpladsen i Alka Superligaen inden forårets afgørende 17 spillerunder.