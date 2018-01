OB lejer nordmand hos FC Nordsjælland

FC Nordsjællands norske midtbanespiller Mohammed Fellah spiller forårssæsonen på en lejekontrakt for OB.

Det oplyser begge superligaklubber tirsdag.

Fellah ser frem til spilletid, efter at han ikke har fået et eneste minut i Superligaen i denne sæson.

- Jeg er utroligt glad for, at aftalen er faldet på plads, så jeg nu kan fokusere på det, som det handler om, nemlig at spille fodbold igen, siger Fellah til OB's hjemmeside.

- Jeg ved, at der skal arbejdes hårdt for at komme ind omkring start-11'eren, men jeg ser fine muligheder for, at jeg kan hjælpe holdet og være med til at sikre, at vi kan nå vores mål.

Sportschef i FC Nordsjælland Carsten V. Jensen mener, at aftalen gavner alle parter.

- Fellah har igennem en længere periode haft et ønske om mere spilletid, og derfor har vi efterkommet ønsket om en lejeperiode hos OB, siger han.

Fellah har 12 superligakampe for FCN, alle i sidste sæson. Forinden tørnede han i tre sæsoner ud for Esbjerg.