U21-landstræner med luksusproblem: Profiler fra A-landshold kan komme med til EM

Det kan vel anses for at være et rent luksusproblem for den danske U21-landstræner Niels Frederiksen. Han har nemlig et hav af talentfulde spillere på blokken, når der skal udtages landshold til EM i 2019. Og spillere som Kasper Dolberg og Andreas Christensen er ikke udelukket.

Det skriver B.T.

»Det er lidt af et luksusproblem. Men det er også et dansk landshold, vi snakker om. Vi skal have den her konkurrence på pladserne. Og selv med de sygdomme og afbud, vi har været ramt af på det seneste, har de nye spillere gjort det fortrinligt,« siger Niels Frederiksen til B.T. Sport.

Det bliver ikke nogen nem opgave for landstræneren, der allerede har kridtet 40-45 navne ned på blokken. Niels Frederiksen oplyser dog, at han endnu ikke har været i kontakt med nogen spillere, da der endnu er nogle ting, der skal på plads. Bl.a. er der endnu ikke sat et sportsligt mål for slutrunden ud over, at man skal videre fra gruppen.

Danmarks U21-landshold er EM-klar: Vandt over Færøerne

Hvis det lykkes at gå videre, er det en klar forbedring af det resultat U21-landsholdet fik i 2017. Dengang måtte Danmark sige farvel allerede i gruppespillet efter at være røget ud til Tyskland og Italien.

Men der er håb forude, for til næste års EM vil U21-landsholdet bestå af ’bedre individuelle kvaliteter og et højere topniveau’ ifølge Flemming Berg, der er talentchef i DBU, til Ritzau.

Det danske U21-landshold kvalificerede sig til EM i 2019 allerede tirsdag i Aalborg. Og det er en fortrøstningsfuld landstræner, der nu skal kigge frem mod næste års slutrunde.

»Det er en meget, meget spændende trup med en masse spillere, der har store individuelle kvaliteter. Når det så er sagt, så skal vi stadig have fokus på at have et godt kollektiv, for det skal fungere, når man møder de bedste hold. Hvis vi kan kombinere det med spillernes kvaliteter, så har vi for alvor et godt hold,« sagde Niels Frederiksen.

Europamesterskaberne i fodbold for U21-landshold afholdes i Italien og San Marino i juni 2019.