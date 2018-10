U21-træner: Det endte med at blive overbevisende

Der skulle gå 46 minutter, før det danske U21-landshold i fodbold fik lirket Færøernes forsvar op og scoret til 1-0, da de to hold tirsdag mødte hinanden.

Efterfølgende blev det også til 2-0 fem minutter inde i anden halvleg og 3-0 efter 90 minutter, da Danmark med en sejr sikrede sig en direkte billet til næste års U21-EM som vinder af kvalifikationsgruppe tre.

Selv om der skulle så lang tid, før Danmark kom foran i første halvleg, mener landstræner Niels Frederiksen, at hans spillere leverede en god præstation under et stort pres.

- Det endte med at blive overbevisende. Man skal ikke underkende, at der hviler et vis pres på spillerne, når man skal spille en kamp, som man ved, at man skal vinde.

- Færøerne stod godt og forsvarede lavt. Det vidste vi godt, så der skulle bruges lidt kræfter og lidt knofedt på at få forsvaret lirket op, siger Niels Frederiksen.

Danmark lå også inden kampen mod Færøerne i toppen af kvalifikationsgruppen. En sejr ville derfor sikre danskerne EM-billetten uden at skulle ud i potentielle playoffkampe.

Niels Frederiksen erkender da også, at Jacob Bruun Larsens 1-0-scoring var en stor forløsning.

- Det var fantastisk at kunne gå til pause med det ene mål, fordi det gav en masse ro. Når man spiller en kamp, man skal vinde, og der så står uafgjort, så går man og kigger op på uret, og det kan godt blive lidt stressende.

- Det efterfølgende mål til 2-0 gav yderligere ro. Der var vi tæt på at punktere kampen. Jeg ville dog gerne have haft 3-0-målet lidt tidligere, siger Niels Frederiksen.

Det er tredje gang i træk, at Danmark kvalificerer sig til U21-EM.

Slutrunden afvikles fra 16. til 30. juni 2019 i Italien og San Marino.