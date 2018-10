Hareide: Vestergaard og Højbjerg begynder inde mod Østrig

Når Danmark tirsdag møder Østrig i en testkamp, kommer forsvarsspilleren Jannik Vestergaard og midtbanespilleren Pierre-Emile Højbjerg til at være en del af Danmarks startopstilling.

Det siger landstræner Åge Hareide på et pressemøde mandag.

- Jeg kan godt fortælle, at de begge starter inde i morgen, siger Åge Hareide.

Ved siden af ham sidder begge spillere, hvilket også plejer at være en god indikation på en startplads.

Jannik Vestergaard forventer, at de normale reserver vil arbejde stenhårdt for at vise sig frem som en tak for trænerens tillid.

- Man vil se nogle spillere, som er sultne. Dels for at bevise noget over for sig selv, men også for at bevise over for træneren og tilskuerne, at der bliver givet en chance, man skal prøve at udnytte.

- Det bliver nogle sultne spillere, som vil prøve at fortsætte det, som vi som hold har udviklet os til at være over de sidste to år, hvor landsholdet har rykket sig utrolig meget, siger Vestergaard.

Pierre-Emile Højbjerg har ikke spillet en landskamp i to år.

- Jeg er utrolig glad for at være tilbage, og jeg glæder mig til at trække landsholdstrøjen over hovedet igen, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Begge spillere var på banen i Åge Hareides første landskamp i spidsen for Danmark. Det var i marts 2016, da Danmark slog Island i Herning. Højbjerg startede inde, mens Vestergaard blev skiftet ind.