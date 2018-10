Gibraltar snuppede første sejr i betydende landskamp

Den fodboldinteresserede del af Gibraltar har grund til jubel, efter at det lørdag lykkedes landets fodboldlandshold at vinde en betydende landskamp for første gang.

Triumfen blev endda sikret på fremmed græs, da gibraltarerne vandt med 1-0 over Armenien i Jerevan i en Nations League-kamp.

Joseph Chipolina blev matchvinder, da han sørgede for kampens eneste mål fra 11-meter-pletten fem minutter inde i anden halvleg.

Armenien med Henrikh Mkhitaryan og den tidligere Randers-bomber Yura Movsisyan i startopstillingen blev noteret for mere end 30 afslutninger, men formåede altså ikke at passe Kyle Goldwin i Gibraltar-målet.

Med den overraskende sejr hentede Gibraltar ikke blot tre point til Nations League-regnskabet, men fik også taget en lille hævn for, at arrangørerne ved en fejl kom til at afspille Liechtensteins nationalhymne før kampstart.

Gibraltar blev optaget i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i 2013 og har siden måttet lægge ryg til flere store nederlag.

I kvalifikationerne til EM i 2016 og VM i 2018 blev det til 20 nederlag i lige så mange kampe med en samlet målscore på 5-103.