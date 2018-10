Danmark fik et point med trist uafgjort i Dublin

Dublin

Han er en venlig fyr, Thomas Delaney. Så da en irsk forsvarsspiller pludselig faldt til jorden efter fem minutters spil, stoppede danskeren op med bolden ved fødderne og ventede på, at den spanske dommer Javier Estrada kunne give tilladelse til, at ireren kunne få behandling.



Men det ænsede Jeff Hendrick ikke, så angriberen snuppede bolden og løb ned mod det danske mål, mens stort set alle spillere stod stille. Kasper Schmeichel stormede ud, og Hendrick sparkede på mål, mens de ophidsede danskere med Mathias ”Zanka” Jørgensen i spidsen havde et par ting at sige om den irske udgave af fair play.

Kort efter kom Henry Arter blæsende med skosålerne forrest og savede Martin Braithwaite ned til et gult kort.

Så var kampen i Nations League ligesom i gang, og det var tydeligt at mærke, at irerne var indstillet på ikke at tabe ansigt, som sidst de to lande mødtes på Aviva Stadium i Dublin for 11 måneder siden.

Da sikrede Danmark sig en tur til VM med 5-1, blandt andet via tre mål af Christian Eriksen.

Uden den skadede Tottenham Hotspur-spiller havde landstræner Åge Hareide valgt at spille med Martin Braithwaite på Eriksens vanlige position og oppe foran satsede han på Kasper Dolberg, som for første gang var med fra start på landsholdet.

Åge Hareide er en stor tilhænger af fodboldspillere, der arbejder for føden, og den type er Martin Braithwaite, hvis tilstedeværelse betød, at landsholdet mødte op i en temmelig offensiv udgave. Foran Middlesbrough-angriberen placerede Pione Sisto sig i venstre side, Yussuf Poulsen i højre, mens Kasper Dolberg skulle passe det centrale område.

Det første nærgående forsøg fra danskerne stod Thomas Delaney for, da han fulgte op på et skud fra Martin Braithwaite, og i samme moment hamrede sit ene knæ uforvarende ind i Irlands målmand Darren Randolph. Det var den type kamp.

Danskerne trillede i lange passager bolden rundt foran et massivt irsk forsvar, men uden at skabe plads på et tætbefolket område. Hjemmeholdets offensive tiltag bestod stort set af lange indkast og et enkelt frispark, der blev sendt ind i panden på anfører Shane Duffy.

Kort før pausen kom Simon Kjær tæt på et indlæg fra Henrik Dalsgaard, og i overtiden trak Pione Sisto ind i banen og sendte et skud mod fjerneste stolpe, hvor bolden prellede af.

Irerne havde tilsyneladende ikke de store ambitioner eller intentioner om at dominere kampen. I hvert fald blev alt initiativ overladt til danskerne, hvis opgave var at udspille et fem-mandsforsvar med yderligere fem irere foran som et yderligere bolværk.

Da hjemmeholdet stort set ikke havde rørt bolden i de første 10 minutter af anden halvleg, begyndte utilfredsheden så småt at brede sig blandt tilskuerne.

Åge Hareide: »Jeg bliver gal, når jeg læser en overskrift om, at det er ”Gucci-drenge”, der er på landsholdet« På banen lørdag aften venter Irland. Men efter konflikten skal der stadig bygges bro til landsholdets publikum.

Mens det ikke lykkedes at skabe målchancer i åbent spil, kom Danmark til gengæld tæt på, da Simon Kjær dirigerede et hjørnespark mod mål, blot for at se Harry Arter skovle bolden væk.

I fem kvarter havde Irland ikke noget at komme med, men i et par minutter løb hjemmeholdet fremad, og det endte med holdets største mulighed til Cyrus Christie, der sparkede tørt fra kanten af feltet. Kasper Schmeichel var på plads med en fin redning. Og det var det på en aften, der langt fra sluttede med samme intensitet, som den blev indledt med.

I overtiden prøvede den irske anfører, Shane Duffy, at hive et straffespark, men i stedet fik han gult for film.

Det var sådan en kamp, desværre.