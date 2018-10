Dortmund-komet lyser op før U21-skæbnekamp

For en måned siden var Borussia Dortmund-talentet Jacob Bruun Larsen et ubeskrevet blad i international fodbold.

Men med tre mål og tre assister i fem kampe - heriblandt et mål i Champions League-debuten mod Monaco - er den hurtige kantspiller tæt på sit gennembrud.

Og måske er der mere succes på vej.

Jacob Bruun Larsen skal sammen med resten af U21-landsholdet forsøge at indløse billet til næste års EM-slutrunde i Italien og San Marino.

En sejr over Polen i fredagens EM-kvalifikationskamp i Aalborg vil være nok for Danmark.

- Den er meget afgørende. Jeg forventer, at vi har kuglen meget, at kampen bliver spillet på vores præmisser, og at vi vinder den, siger Jacob Bruun Larsen.

Udsigten til en mulig EM-slutrunde vil være kulminationen på en uforglemmelig måned for den 20-årige dansker.

- Ud over OL i 2016 vil det være min første slutrunde, så det vil være fedt at opleve. Vi har arbejdet på det i over et år, så EM er noget, vi skal med til, siger han.

U21-landstræner Niels Frederiksen er ikke overrasket over, at Jacob Bruun Larsen pludselig sprudler for Dortmund.

- Vi har hele tiden vidst, at det var et spørgsmål om tid, før han brød igennem et eller andet sted.

- I det øjeblik, han fik spilletid, vidste vi, han ville vise alle mulige andre, der ikke kendte ham så godt, hvor dygtig han egentlig er, siger Niels Frederiksen.

Jacob Bruun Larsen skiftede til Dortmund fra Lyngby som 16-årig i 2015, men det er først nu, han har fået chancen.

- Han har kæmpet hårdt for det. Det har været en lang rejse for ham. Der har været nedture, skader og udlejning.

- Derfor er det rart, at han har haft den robusthed, der skulle til for at vente på muligheden og gribe den, når den kom. Han er et godt eksempel for andre unge, der tager ud, mener U21-landstræneren.

Jacob Bruun Larsen har en simpel forklaring på det spirende gennembrud lige nu.

- Det er en blanding af mange ting. Vi har en god trup og spiller god fodbold. Jeg har i længere tid ikke været skadet, men været fit siden januar og har trænet hårdt i sommerferien.

- Det er ikke, fordi jeg er blevet en vanvittigt bedre fodboldspiller. Det er slet ikke det. Jeg har bare fået chancen, siger han.

Jacob Bruun Larsen kalder det en lærerig, men også hård periode.

- Jeg har altid troet på mig selv. Den eneste, der har tvivlet på mig, var min ekskæreste. Min familie, agent og venner har altid troet på det, siger Jacob Bruun Larsen, som har endnu et mål:

- Alle spillere i Danmark har en drøm om at spille på A-landsholdet, og det er også noget, jeg gerne vil.