Kvindelandsholdet missede fodbold-VM efter nyt nederlag til Holland

VM-håbet blev tirsdag aften slukket for de danske fodboldkvinder, da holdet hjemme i Viborg tabte 1-2 til Holland og dermed missede billetten til VM-slutrunden næste år i Frankrig. Samlet lød nederlaget på 1-4.

Danmark kom ellers forrygende fra start, da Nadia Nadim på straffespark bragte Danmark i front efter fem minutter, men holdet manglede skarpheden foran mål i resten af kampen.

Det var på forhånd en næsten umulig opgave, som de danske kvinder skulle fuldføre, hvis de ville blive i kampen om en VM-billet.

Nede med 0-2 efter det første opgør i Holland, skulle danskerne i returopgøret mindst vinde med to mål for at komme videre til playoff-finalen.

Træner Lars Søndergaard vurderede før kampen, at det danske landshold skulle blæse til angreb mod et til tider vaklende hollandsk forsvar.

Den offensive plan gav pote efter fire minutter, da Pernille Harder, der netop er blevet nomineret til Ballon d'Or, brød igennem i højre side og på kanten af feltet blev nedlagt.

Dommeren takserede det til et straffespark, som Nadia Nadim sikkert omsatte til en dansk føring. Dermed var den danske VM-drøm sparket til live.

Men blot to minutter senere steg hollandske Lineth Beerensteyn op til et indlæg og headede den tæt under mål i kassen til stillingen 1-1.

Dermed skulle de danske kvinder op at score yderligere tre mål for at spille sig i playoff-finalen.

I det 26. minut var hollænderne tæt på at slukke det danske håb helt, da Sherida Spitse bankede et frispark på overliggeren.

Danskerne havde igennem første halvleg svært ved at holde fast i bolden. Nadim og Harder søgte konstant ned i banen for at skabe spillet, og det var tydeligt at genialiteterne skulle komme fra dem, men det blev aldrig helt farligt.

I anden halvleg fik det danske landshold bedre fat i bolden og formåede flere gange at spille sig igennem det hollandske forsvar.

Efter 60 minutter brød Nadim igennem i venstre side og sendte den hårdt ind foran mål til en fri Harder, men hun sparkede bolden over mål.

Kort efter var Harder igen på spil i hollændernes felt, da hun sneg sig ind foran mål og afsluttede. Denne gang blev hun afvist af den hollandske målvogter, Loes Geurts.

I det 70. minut var Danmark centimeter fra en føring efter et hjørnespark, der dumpede ned foran den hollandske keeper og skabte så stor forvirring, at hollænderne var ved at lave selvmål. Igen manglede danskerne den sidste smule held.

I overtiden var Beerensteyn igen på spil, da hun bankede den i kassen til en hollandsk 2-1-føring.

Med et samlet nederlag på 1-4 kan landsholdsspillerne godt begynde at booke deres sommerferie. Næste store opgave for dem bliver EM-kvalifikationen i efteråret 2019.