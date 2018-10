Halvdelen af landsholdet står over endnu en træning

Fodboldlandstræner Åge Hareides opladning til landskampen mod Irland er i begyndelsen af ugen ikke forløbet som planlagt.

Mandag var det kun målmændene, som var ude at træne på MCH Arena i Herning, og tirsdag var det kun halvdelen af markspillerne, som indtog træningsbanen i Vildbjerg foran et par hundrede lokale børn og voksne.

Spillere, der fik fuld spilletid i søndags for deres klubhold eller døjer med mindre skavanker, skånes for træning på græsset, så der ikke opstår overbelastningsskader eller træthed inden lørdagens kamp i Dublin.

Tirsdag var det kun Jannik Vestergaard, Martin Braithwaite, Mike Jensen, Mathias "Zanka" Jørgensen, Anders Christiansen, Andreas Christensen, Pione Sisto, Jens Stryger Larsen, Jonas Knudsen og Henrik Dalsgaard samt de tre målmænd, som var på træningsbanen tirsdag.

Det betød blandt andet, at målmand Kasper Schmeichel i en periode blev sendt ned for at træne med markspillerne, mens Jonas Lössl og Frederik Rønnow passede målmandstræningen i den anden ende af banen.

Hareide har mistet troen på at få Eriksen med til Irland

Et fuldtalligt landshold har derfor kun tre træninger inden lørdagens kamp.

Onsdag og torsdag træner holdet igen i Vildbjerg, mens fredagens afsluttende træning inden kampen foregår på Aviva Stadium i Dublin.