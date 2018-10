Schmeichel: Åbent brev om konflikten taler for sig selv

Spillerrådet på det danske herrelandshold i fodbold, Simon Kjær, Christian Eriksen og Kasper Schmeichel, sendte mandag et åbent brev ud adresseret til "fodbold-Danmark" omhandlende den nu løste konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen.

I brevet langer spillerne blandt andet ud efter medierne for primært at dække konflikten med "de nemme og alt for voldsomme personangreb mod os spillere eller mod Mads Øland."

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel var som den eneste fra spillerrådet til stede ved mandagens presseseance. Han vil ikke gå nærmere ind i, hvad kritikken dækker over, og hvorfor brevet er sendt ud i timerne op til landsholdssamlingen.

- Jeg synes, at brevet forklarer sig selv rimelig godt. Jeg har ikke så meget mere at sige om det, vi er her for at spille fodbold.

- Hvis man har læst brevet, så tror jeg, at man forstå, hvorfor vi har sendt det ud, siger Kasper Schmeichel.

Som følge af konflikten mellem DBU og Spillerforeningen var Danmark i september repræsenteret af et vikarlandshold af amatørspillere - i spillerrådets brev "konfliktlandsholdet" - i testkampen mod Slovakiet. Den historie gik verden rundt.

Efter kampen i Slovakiet lykkedes det at lande en midlertidig aftale, så kampen mod Wales kunne afvikles under sportslige fair vilkår. Siden landede en ny, seksårig landsholdsaftale.

Kasper Schmeichel ser ingen grund til at kigge tilbage på den seneste ellers meget specielle landsholdsmåned.

- I kan blive ved med at grave og grave, men vi tænker fremad. Længere er den ikke. Vi kan ikke bruge mere tid på at snakke om fortiden, nu handler det kun om fodbold.

- Jeg tænker ikke tilbage, jeg tænker frem. Vi kan ikke bruge fortiden til noget. Vi kan ikke bruge det til noget, at vi har vundet kampe tidligere. Vi kan kun kigge fremad, for fremtiden er det eneste, vi kan påvirke, siger målmanden.

Schmeichel og resten af landsholdet møder lørdag Irland i Nations League. Tre dage senere gælder det en testkamp mod Østrig.