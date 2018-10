De danske fodboldkvinder går til angreb mod Holland

Danmark er nede 0-2 mod Holland før returopgøret i Viborg tirsdag, der kan sikre en playoff-finale i kampen om en VM-billet.

Umiddelbart ligner det en næsten umulig opgave for landsholdet, der i 2017 tabte EM-finalen til netop Holland, som også må siges at være storfavorit til at gå videre tirsdag.

Efter det skuffende nederlag på 0-2 i det første opgør har Nadia Nadim og resten af landsholdet analyseret sig frem til, hvor holdet kan stække det ellers flyvende hollandske landshold.

- Det er et vanvittig godt hold, men jeg synes, de er svage i deres bagkæde. Vi håber, at vi kan udnytte deres svagheder, som vi ikke formåede i den første kamp, siger Nadia Nadim.

Danmark har brug for to mål for at bringe kampen i forlænget spilletid, og samtidig skal holdet sørge for, at hollænderne ikke får sparket bolden i kassen. En svær opgave, der dog ikke afskrækker Nadim.

- Jeg tror på, at vi vinder. Chancen er der. Så må vi bare håbe, at Holland ikke formår at score, siger Nadia Nadim.

Landstræner Lars Søndergaard håbede før kampen i Holland, at danskerne kunne få et godt resultat med hjem til Viborg. Det var ikke tilfældet, men han så gode takter fra sit hold i anden halvleg, som han tirsdag vil få frem igen.

- Vi har fundet ud af, at der er rum at spille i. Dernede var vi trods alt mest i boldbesiddelse i anden halvleg. Vi kom langt frem på banen og holdt godt fast i bolden.

- Kan vi gøre det lidt bedre tirsdag, så mener jeg, der er plads til at gøre ondt mod dem i deres felt, siger Lars Søndergaard.

Landstræneren håber, at et tungt pres mod den hollandske defensiv kan åbne op for en scoring, der kan få hollænderne til at blive en smule nervøse.

- Vi ved godt, at vi skal ud at score mål. Det kan vi også, og jeg tror, der er muligheder.

- Det betyder mentalt meget at kunne score det første mål. Det vil give os luft og vinger, og så vil Holland kunne mærke presset, siger landstræner Lars Søndergaard.

Går Danmark videre, kan holdet se frem til at møde enten Schweiz eller Belgien i to finaleopgør om VM-billetten.

Kampen mod Holland spilles tirsdag på Energi Viborg Arena klokken 18. Den vises på DR1.