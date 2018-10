En sidste sang om den famøse konflikt

Konflikten mellem landsholdsspillerne og Dansk Boldspil-Union (DBU)? Åh nej, ikke nu igen, vi troede lige, den var ovre.



Det er den for så vidt også. En seks-årig lang aftale er strikket sammen, men ikke desto mindre valgte landsholdets spillerråd bestående af Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Eriksen at stile et længere åbent brev til de danske fodboldtilhængere via Spillerforeningen.

I brevet skriver spillerrådet, at mediebilledet mest har været tegnet af »de nemme og alt for voldsomme personangreb mod os spillere eller mod Mads Øland, som vi har valgt til at repræsentere os via Spillerforeningen, ofte fra folk, der slet ikke har nogen rolle i forhandlingerne eller i dansk fodbold«.

Vi har lidt haft behov for at forklare os. Thomas Delaney, landsholdsspiller Vi har lidt haft behov for at forklare os.

Og at spillerne ikke har ønsket at deltage i mudderkastning i medierne.

»Selv om man tit har lyst til at forsvare sig, så har vi holdt os tilbage og kun enkelte gange været ude og bede om en ordentlig tone. Vi vil også gerne takke de 1.000 spillere, der sagde nej tak til at optræde på DBUs konfliktlandshold mod Slovakiet,« lyder det.

Landsholdsspillerne skriver desuden, at de godt ved, at de er privilegerede, da de på forholdsvis kort tid tjener rigtig mange penge i forhold til en almindelig dansk lønmodtager, ligesom de anfører, at i nogles øjne tjener de for meget, men at det ikke har noget med forhandlingerne at gøre.

Da landsholdet blev samlet mandag i Herning frem mod Nations League-kampen mod Irland, var det uden Christian Eriksen, der er skadet, mens Simon Kjær først tirsdag når frem fra Spanien. Eneste fra spillerrådet var Kasper Schmeichel, der ikke ville uddybe tankerne bag det åbne brev.

Spillernes punktum

Det ville Thomas Delaney gerne. Den danske midtbanespiller kalder brevet et punktum fra spillernes side.

Hvorfor har I sendt brevet ud nu?

»Timingen kan man diskutere. Men det er for at sige, hvad der er op og ned i det for os. Det har jo været en stor sag, og vi har vurderet, hvilke kampe vi skulle kæmpe. Skulle vi prøve at få befolkningen på vores side? Mange har ikke rigtig kunnet forstå os. Vi har lidt haft behov for at forklare os, selv om det aldrig bliver nemt at forklare alt i sagen. Nu har vi lavet en lang aftale, nu kommer der lige en sidste sang fra vores side, og så er det videre. I en eller anden grad havde vi behov for det, ja,« kom det fra Thomas Delaney.

Han sammenlignede konflikten mellem DBU og spillerne som et skænderi med kæresten. For spillerne har stor respekt for de folk i DBU, de arbejder tæt sammen med.

»Man føler, at man har været oppe at skændtes med kæresten. Men jeg tror, at DBU har lavet et scoop ved at ansætte Peter Møller som fodbolddirektør, en mand som vi i hvert fald fra første øjeblik har respekt for. Hvis man kan spille både i FCK og Brøndby og stadig være respekteret, så har man en vis troværdighed,« sagde Thomas Delaney.

Landstræner på sidelinjen

I hele forløbet har landstræner Åge Hareide kunnet se på. Men uden at blande sig.

Hareide har mistet troen på at få Eriksen med til Irland

»Nu har vi fokus på fodboldspillet. Konflikten er løst, nu har vi fred i seks år. Det glæder mig. Jeg har blandet mig mindst muligt. Forløbet skal vi ikke have talt igennem. Jeg tror, at begge parter er parat til at se fremad, se mulighederne med det danske landshold. Jeg ville ikke, at vi skulle blive til grin i hele verden. Efter et godt VM så kom konflikten. Men sådan var det. Når en aftale skal forhandles, kan det være svært at blive enig,« kom det fra Åge Hareide.