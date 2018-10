Nadia Nadim efter playoffnederlag: Det er svært lige nu

Opgaven er ikke umulig, men den bliver svær.

Sådan lød det fra den danske landsholdsstjerne Nadia Nadim, efter at de danske fodboldkvinder fredag aften tabte 0-2 på udebane til Holland.

Kampen var det første playoffopgør mellem Holland og Danmark i jagten på en VM-billet til slutrunden i Frankrig i 2019.

Resultatet betyder, at Danmark i returkampen tirsdag 9. oktober i Viborg skal vende 0-2 til en samlet sejr, hvorefter der skal spilles yderligere to kampe mod enten Belgien eller Schweiz for at nå med til VM.

- Det kan godt lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre i fodbold. Det er bare svært lige nu. Vi skal score to mål, og de må ikke score, og med deres offensiv bliver det svært, siger Nadia Nadim til DR.

Danmark pressede på mod slutningen af opgøret og havde blandt andet et forsøg på overliggeren, men det lykkedes ikke at score det vigtige mål på udebane.

- Jeg synes ikke, vi kom i gang fra starten, da de scorede, og første halvleg var deres. I anden halvleg viste vi fint nok spil, men vi var ikke skarpe nok.

- Vi skal fortsætte, som vi gjorde i slutningen af anden halvleg. Lige nu er det ærgerligt, og jeg er skuffet, siger Nadia Nadim.

Landstræner Lars Søndergaard roste sit hold for at svare igen på presset fra Holland, der havde opbakning fra godt 19.000 tilskuere i Breda.

- Jeg synes, vi svarede godt igen. Vi kom under pres i begyndelsen af anden halvleg, men vi fik det vendt og spillede en god kamp.

- Vi havde muligheder, og det pres, vi fik lagt på dem, var vigtigt. Det må vi forsøge at gå ud og gøre igen, siger Lars Søndergaard til DR.

Sanne Troelsgaard erkender da også, at det er noget af en opgave, der venter Danmark, hvis Holland skal besejres sammenlagt.

- Jeg synes, det ser svært ud nu. Vi lagde pres på dem i anden halvleg, og det er ærgerligt, at vi ikke fik sat et mål ind.

- Lige nu ser det sort og svært ud, men alt kan lade sig gøre i fodbold. Jeg tror på det, og jeg tror, vi kan score tre mål og holde dem fra chancer, siger Sanne Troelsgaard til DR.