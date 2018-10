Danske fodboldkvinder fik stryg i Holland i VM-playoff

Vejen til VM-slutrunden i Frankrig i 2019 virker knoldet og udfordrende for de danske fodboldkvinder.

Fredag tabte Danmark således det første playoffopgør mod Holland på udebane med 0-2.

Skulle det i første omgang lykkes at vende 0-2 til en samlet sejr i returkampen, skal Danmark stadig besejre enten Belgien eller Schweiz i to kampe for kvalificere sig til VM.

De to lande spillede fredag 2-2 i Belgien i det første møde.

Godt 19.000 tilskuere var på plads i Breda, og de fik set et hollandsk landshold levere to flotte mål, mens Danmark pressede på mod slutningen af kampen.

Marginalerne var dog ikke med Danmark, som før kampen havde tabt de seneste seks opgør mod Holland.

Nadia Nadim og Pernille Harder udgjorde offensiven, mens Danmark havde ny førstemålmand i Line Geltzer Johansen.

Danmark var godt med i de første 20 minutter, men så slog Holland til på et typisk hollandsk angreb.

Bolden blev flyttet hurtigt ud til Shanice van de Sanden i højre side, og Lyon-spilleren leverede et fantastisk skarpt indlæg.

Bolden havnede hos Lineth Beerensteyn, der pandede den i mål til hollandsk 1-0-føring.

Liveblog: Følg de danske kvinders VM-playoff imod Holland

Danmark skulle lige finde sig selv efter scoringen, men så ud til at nå til pause bagud med et enkelt mål.

Med tre minutter igen af første halvleg gik det dog galt igen. Danmark fik ikke bolden væk, og hollænderne fastholdt et angreb. Et indlæg blev sendt ind til en helt fri van de Sanden, som umarkeret headede Holland på 2-0.

Kort efter havde Pernille Harder en stor mulighed i den anden ende, men hendes forsøg blev reddet på stregen.

Holland indledte aggressivt i anden halvleg, og Danmark var over midten for første gang efter 11 minutter af halvlegen.

Holland havde i løbet af kampen to afslutninger på træværket, og kort før slutfløjt var det Danmarks tur, da Katrine Veje afsluttede på overliggeren.

Generelt etablerede Danmark et pres i slutningen af opgøret, men uden at det lykkedes at score det vigtige mål på udebane.

Dermed skal Danmark i offensiven uden at indkassere mål, når returkampen spilles tirsdag 9. oktober i Viborg.