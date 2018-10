Fodboldlegende fik Åge til at undre sig - sammenlignede Danmarks forsvar med et håndboldhold

Åge Hareide sad i salen og undrede sig en smule, da flere af verdens landstrænere for nylig var samlet i London for at evaluere VM.



Én af talerne var Marco Van Basten, tidligere hollandsk landsholdsstjerne og nuværende teknisk direktør i det internationale fodboldforbund Fifa.

Hareide har udtaget landshold uden skadet Eriksen

»Han sagde, at han mente, at nordisk fodbold var blevet påvirket af håndbold i forhold til vores måde at forsvare os på. Jeg ser næsten ikke håndbold, så det undrede mig lidt. Men vi fik da i det mindste credit for at forsvare os godt,« siger den danske landstræner Åge Hareide med et skævt smil under onsdagens landsholdsudtagelse.

Kommentaren var møntet på Danmark, Sverige og Island og blev ikke forklaret yderligere, forklarer Åge Hareide.

Danmark holdt nullet mod Frankrig og Peru i gruppespillet efter et par fokuserede defensive præstationer.

Så betændt var tonen mellem DBU og landsholdsspillerne: »Konfliktskyhed« og »fjendtlig stemning« lurer bag den nyfundne landsholdsidyl Referater fra slaget om en ny landsholdsaftale afslører, hvor hårdt Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen har kørt på hinanden.

Fifa fokuserede også på, at VAR fungerede godt under VM, siger Åge Hareide.

Flere har ellers kritiseret den nye videoteknologi, der blandt andet førte til, at Danmark fik to straffespark imod sig.

VAR giver dommerne mulighed for at gense en tvivlsom situation på banen.