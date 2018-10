Hareide har udtaget landshold uden skadet Eriksen

Tottenhams stjernespiller Christian Eriksen er i første omgang ikke med i Danmarks trup mod Irland og Østrig, da midtbanespilleren er ude med en skade.

Landstræner Åge Hareide udtog onsdag en trup på 22 spillere til Nations League-kampen på udebane mod Irland samt testkampen på hjemmebane i Herning mod Østrig.

Hareide vurderer, at det er usandsynligt, at Eriksen når at blive klar til at blive efterudtaget til kampene.

- Min fornemmelse er, at det er tvivlsomt, om han kommer med. Jeg kender Christian godt, og han er jublende glad, hver gang han spiller landskampe. Han er meget sjældent skadet, heldigvis.

- Han er ikke glad for at misse kampe. Han misser også Barcelona-kampen, det er han ikke glad for. Det vigtigste for ham er at blive klar for Tottenham og til vores kampe i november, siger Hareide.

Også FC København-angriberen Viktor Fischer er udeladt af truppen på grund af en skade.

- Eriksen har betændelse i en mavemuskel. Viktor Fischer fik en fodskade. Begge er tvivlsomme til kampene mod Irland og Østrig.

- Hvis begge er klar, bliver vi 24 mand i truppen. Vi har varslet klubberne, at vi vil tage dem med, hvis de er klar. Der vil være ballade med klubberne, hvis vi udtog dem nu, mens de er skadede, siger Hareide.

Nordmanden fortæller, at han vil udtage en offensivspiller mere inden kampen mod Irland. Det kan blive Eriksen, hvis Tottenham-manager Mauricio Pochettino melder danskeren kampdygtig.

- Hvis han får det bedre, kan det godt være, at han først tilslutter sig holdet i Irland lige op til kampen.

- Vi må se, hvordan det går. Hvis jeg ringer til Pochettino og spørger om Christian Eriksen, så bliver svaret nej. Derfor må jeg vente og se, forklarer Hareide.

Mens Eriksen og Fischer er ude, så er Southampton-spilleren Pierre-Emile Højbjerg og FC København-backen Peter Ankersen til gengæld med i truppen.

Desuden er Ajax-angriberen Kasper Dolberg med i truppen.

Kampen mod Irland spilles 13. oktober, mens kampen mod Østrig spilles 16. oktober.