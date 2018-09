Mads Øland: Vi giver DBU flere kommercielle muligheder

I den nye landsholdsaftale mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) har DBU fået flere kommercielle muligheder end i den tidligere aftale. Netop kommercielle rettigheder var en stor knast i forhandlingerne.

De nye rammer for kommercielle rettigheder blokerer dog ikke for, at landsholdsspillerne har individuelle sponsorater med virksomheder, der er konkurrenter til DBU's sponsorer.

Det siger Spillerforeningens direktør, Mads Øland.

- I den nye aftale mellem Spillerforeningen og DBU får DBU lidt flere kommercielle muligheder. Det er vi fint tilfredse med, for det er en del af udviklingen, og vi vil gerne bidrage til, at DBU får bedre kommercielle muligheder.

- Det kommer alle i dansk fodbold til gode. Samtidig sikrer aftalen, at spillerne fortsat kan lave individuelle sponsorater, som vi blandt andet kender det med Christian Eriksen og State og Simon Kjær og Nordicbet, siger Mads Øland.

Han henviser til, at DBU er sponsoreret af Carlsberg og Danske Spil, der konkurrerer med Eriksen og Kjærs samarbejdspartnere.

Mads Øland er glad for, at der er tale om en kollektiv aftale.

Samtidig mener han, at man ved at give spillerne bedre vilkår i landsholdssammenhæng kan opnå en sportslig gevinst.

I den nye aftale er spillerne sikrede chartrede fly til alle udekampe, flere behandlere, en privat kok under hele landsholdssamlingen samt forbedrede træningsbaner.

- De sportslige forhold for landsholdet bliver forbedret på mange punkter med den nye aftale, og det sikrer bedre muligheder for at optimere præstationer og fodboldspillet nede på græsset. Og det er jo netop det, som alting handler om - fodbolden.

- Aftalen viser, at den danske model med forhandlinger på arbejdsmarkedet også virker godt på sportens område. Også selv om vi gerne ville have forhandlet helt færdigt allerede inden de to landskampe i september, siger Mads Øland.

Under de afsluttende forhandlinger var det den tidligere landsholdsspiller William Kvist, der repræsenterede Spillerforeningen i forhandlingslokalet, mens Øland - ligesom DBU-direktør Claus Bretton-Meyer - var skubbet i baggrunden.

- Jeg er stolt over det forhandlingsteam, vi har haft i Spillerforeningen. Vi har stået skulder ved skulder i forhandlingerne, og vi har fået et godt resultat til glæde for alle i dansk fodbold, siger Mads Øland.