Simon Kjær: Ny aftale sikrer tidssvarende forhold

Landsholdsspillerne kommer til at få mere tidssvarende forhold omkring landsholdet, når de i fremtiden er samlet inden landskampe.

Det skriver landsholdets anfører, Simon Kjær, i en mail, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen lørdag landede en ny seksårig aftale med vilkårene for herrelandsholdet.

- Det er rigtig vigtigt, at de sportslige forhold bliver opgraderet til et mere tidssvarende niveau, og det bliver de nu med eksempelvis bedre træningsbaner og flere hænder i behandlingsteamet.

- Vi må ikke tabe terræn i forhold til rivalerne i international fodbold, hvor alting handler om at optimere for at opnå resultater. Det er simpelthen en nødvendighed for at følge med i moderne fodbold, og det kender vi alle fra vores klubber, skriver Simon Kjær.

En central knast i forhandlingerne har handlet om spillernes kommercielle rettigheder. Ifølge Simon Kjær tilgodeser den nye aftale både spillernes private sponsorer og DBU's muligheder for at benytte spillerne kommercielt i landsholdssammenhæng.

- Det har aldrig handlet om, at vi spillere skulle have mange flere penge for at spille for landsholdet, men bare om at få en fortsat rimelig bonus, når vi samtidig tjener penge til DBU.

- Det har først og fremmest handlet om at optimere det sportslige omkring holdet, så vi kan præstere optimalt, og så om at have ordnede forhold via en kollektiv aftale.

- Det har handlet om at få fastslået, at vi spillere selv har retten til vores individuelle rettigheder. Men at DBU endelig skal bruge os som hold over for sponsorer, så vi fortsat som landshold kan være med til at tjene en masse penge til alle i dansk fodbold, skriver Simon Kjær.

Den tidligere landsholdsaftale udløb efter VM-slutrunden. Da der ikke var kommet en ny på plads inden den seneste landsholdssamling i begyndelsen af september, stillede DBU op med et nødlandshold af amatørspillere i testkampen mod Slovakiet.

Fire dage senere var Kjær og co. tilbage på landsholdet mod Wales, efter at parterne var enige om en midlertidig aftale.

Siden har parterne arbejdet på at få en permanent aftale i hus, og det er ifølge landsholdsanføreren forløbet i en god tone.

- Vi er glade for, at forhandlingerne siden Wales-kampen har foregået i en fin stemning, hvor ingen af parterne er gået ud i medierne. Vores strategi har hele tiden været at undgå mudderkastning i medierne.

- Nu er der ro på i form af en klar aftale, hvor vi meget bygger videre på den gamle aftale, sådan som vi spillere hele tiden har ønsket. Så er der ordnede forhold i årene fremover, og vi spillere glæder os alle sammen til kun at fokusere på at spille fodbold for Danmark, skriver anføreren.

Landsholdet samles igen 8. oktober i Herning, hvor der tages hul på forberedelserne til kampene mod Irland og Østrig.