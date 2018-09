Overblik: De lange forhandlinger om en ny landsholdsaftale

Her kan du få et overblik over forløbet omkring den nye landsholdsaftale mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen:

Den tidligere landsholdsaftale, der blev indgået i 2015, udløb efter sommerens VM-slutrunde i Rusland. I slutningen af juli blev forhandlingerne om en ny aftale genoptaget.

Efter en periode med træge forhandlinger meddelte Spillerforeningen 20. august, at man ønskede at få en ny aftale på plads hurtigst muligt, så der ville være en afklaring før landskampen mod Slovakiet 5. september og den efterfølgende kamp mod Wales i Nations League fire dage efter.

Ugen op til de kampe bød ikke på nogen løsning. På grund af den kommende uges landskampe satte DBU en deadline for en ny aftale til fredag 31. august klokken 23.59.

Da parterne ikke var nået til enighed inden den frist, meddelte DBU dagen efter, at forhandlingerne blev indstillet.

I stedet tilbød DBU, at spillerne kunne spille landskampene mod Slovakiet og Wales under de vilkår, man indtil videre havde forhandlet sig frem til.

Samtidig gav DBU spillerne indtil søndag klokken 18 til at melde ud, hvorvidt de havde tænkt sig at møde op i landsholdslejren mandag.

Men spillerne afviste DBU's tilbud og opfordrede i stedet til, at den tidligere landsholdsaftale blev forlænget med en måned, så kampene mod Slovakiet og Wales kunne afvikles.

Det betragtede DBU som et afbud fra de normale spillere, og unionen begyndte derfor arbejdet med at udtage et vikarlandshold, der i første omgang skulle stille op mod Slovakiet.

Efter både at have spurgt spillere i Superligaen og 1. division endte det med, at et hold, der primært bestod af spillere fra 2. division, rejste til Slovakiet og tabte 0-3.

Dagen efter, torsdag 6. september, indgik DBU og Spillerforeningen så en midlertidig aftale, der betød, at de spillere, som landstræner Åge Hareide havde udtaget, stillede op til kampen mod Wales, der blev vundet 2-0.

Siden kampen mod Wales har DBU og Spillerforeningen flere gange mødtes for at forhandle en ny, fast landsholdsaftale på plads.

Den midlertidige aftale stod til at udløbe søndag 23.59. Torsdag sagde direktør i Spillerforeningen Mads Øland til BT, at han håbede og troede på, at det ville lykkes at få en aftale på plads, inden fristen udløb.

Lørdag 29. september præsenterede parterne så en ny landsholdsaftale, der løber frem til 2024, og dermed er fodboldkonflikten slut for denne omgang.