Konflikten er slut: DBU og spillerne har indgået seksårig aftale

Dansk Boldspil-Union (DBU) og landsholdsspillerne er blevet enige om en ny aftale, der gælder til og med EM-slutrunden i Tyskland i 2024.

Det bekræfter både DBU og Spillerforeningen lørdag eftermiddag.

- Med den nye landsholdsaftale ønsker vi at skabe et langt tættere og mere tillidsfuldt samarbejde, hvor vi sammen kan udvikle de sportslige rammer for herrelandsholdets udvikling - men også at udvikle de kommercielle aktiviteter for at øge indtjeningen til både holdet og dansk fodbold som helhed.

- Vi er glade for at få en enkel og klar landsholdsaftale i stedet for det modsatte, siger Jesper Møller, formand i DBU, i en fælles pressemeddelelse.

Spillerforeningens direktør, Mads Øland, understreger, at den nye aftale "sikrer spillernes rettigheder".

Simon Kjær: Ny aftale sikrer tidssvarende forhold

- Aftalen giver også DBU forbedrede kommercielle muligheder. Nu handler det om at kigge fremad, og vi ser frem til samarbejdet med DBU og at udvikle det i de kommende seks år, siger Mads Øland i samme meddelelse.

Dermed slutter en konflikt mellem parterne, som kulminerede i begyndelsen af september.

Fakta: Sådan ser dele af landsholdsaftalen ud

DBU og landsholdsspillerne kunne ikke nå til enighed om en ny aftale, og DBU valgte i stedet at kigge efter spillere fra de lavere rangerende fodboldrækker til testkampen mod Slovakiet.

Det lykkedes DBU at sammensætte et hold af amatørspillere, som tabte 0-3 til Slovakiets landshold.

Fire dage senere var de sædvanlige spillere tilbage på landsholdet til Nations League-kampen mod Wales, efter at parterne var enige om en midlertidig aftale.

Overblik: De lange forhandlinger om en ny landsholdsaftale

Parterne indgik en midlertidig aftale, som stod til at udløbe efter denne weekend.

Nu er DBU og Spillerforeningen blevet enige om en ny aftale, der ifølge parterne indeholder en tydeligere aftaletekst end den tidligere.

Desuden er der i aftalen "flere og mere fleksible muligheder rent kommercielt". Netop de kommercielle rettighederne har angiveligt været et af stridspunkterne i konflikten.

8. oktober samles landsholdet i Herning, hvor det tager hul på forberedelserne til kampene mod Irland og Østrig.