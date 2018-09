Joachim Löw fik kold skulder af Mesut Özil i London

For to måneder siden stoppede Mesut Özil på Tysklands fodboldlandshold. Arsenal-spilleren sendte i den forbindelse en række beskyldninger om racisme i retning af blandt andet Det Tyske Fodboldforbund (DFB).

Tysklands landstræner, Joachim Löw, ville gerne have haft en snak med sin nu tidligere spiller, da træneren mandag var i London i forbindelse med Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) prisuddeling, The Best Fifa Awards.

Joachim Löw og landsholdets manager, Oliver Bierhoff, gik imidlertid forgæves.

- Vi ville gerne have talt med Mesut. Men vi bliver nødt til at acceptere, at han i øjeblikket ikke vil tale med os, siger Oliver Bierhoff ifølge nyhedsbureauet dpa til det tyske medie Bild.

Den 29-årige Mesut Özil, der er født og opvokset i Tyskland og har tyrkiske rødder, skabte i maj røre i Tyskland.

Det skete, da han sammen med landsholdskollegaen Ilkay Gündogan, der ligeledes har tyrkiske rødder, lod sig fotografere sammen med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Stjerne stopper på landsholdet efter Erdogan-foto: »Jeg plejede at bære den tyske trøje med stolthed, men ikke længere«

Præsidenten har, blandt andet i Tyskland, været ugleset, ikke mindst på grund af Tyrkiets syn på menneskerettigheder.

Kritikken var derfor markant af de to spillere, men Mesut Özil undlod at kommentere den før og under VM i Rusland.

Efter Tysklands sensationelle exit allerede efter gruppespillet røg proppen imidlertid af flasken, og i juli meddelte Mesut Özil, at han trak sig fra landsholdet.

Det skete i en lang meddelelse på Twitter, hvor han sendte en svada i retning af DFB.

- Det er med et tungt hjerte og efter stor overvejelse, at jeg ikke længere vil spille for Tyskland på grund af de seneste begivenheder, når jeg har en følelse af racisme og mangel på respekt.

- Jeg plejede at bære den tyske landsholdstrøje med stolthed og glæde, men det gør jeg ikke længere.

- Det, som har frustreret mig mest i de seneste måneder, har været den dårlige behandling, jeg har fået af DFB og i særdeleshed af DFB-præsident Reinhard Grindel, skrev Mesut Özil.

Landstræner efter Özil-sag: Der er ingen racisme på Tysklands landshold

Reinhard Grindel havde kritiseret Mesut Özil og Ilkay Gündogan efter billedet med Tyrkiets præsident.

Senere har DFB-præsidenten beklaget, at han ikke fik beskyttet Mesut Özil godt nok mod racisme.

Billedet og Arsenal-spillerens afgang fra landsholdet fik debatten om integration til at blusse op i Tyskland.

Mesut Özil var en af de spillere, der blev set som et vellykket eksempel på integration, men det billede blev der altså pillet gevaldigt ved, da han sagde farvel til landsholdet.