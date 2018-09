Simon Kjær ringede vikarspillere op før Slovakiet-kamp

Der blev i sidste uge lagt stort et pres på de vikarspillere, der stillede op for det danske landshold i Slovakiet.

Da de normale landsholdsspillere, Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) ikke kunne blive enige om en ny landsholdsaftale, valgte en flok vikarer at træde til for at afværge en mulig sanktion fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Anfører Simon Kjær havde personlig fat i nogle af vikarerne, inden de gik på banen i Slovakiet.

Det fortæller futsalspilleren Rasmus Johansson til BT.

- Han ringede og forklarede situationen, men det var ikke fordi, at han direkte prøvede at tale os fra det.

- Vi fra futsal-landsholdet talte også vores sag, og vi forklarede, at vi frygtede, at det kunne gå ud over holdet, hvis vi ikke stillede op til kampen mod Slovakiet.

Zanka giver kold skulder til vikarer: 1.000 sagde nej

- Det kunne han jo godt se, og der var egentlig ikke så meget mere i det, siger Rasmus Johansson til BT's hjemmeside.

Futsal-landsholdets målmand Christoffer Haagh, der vogtede det danske mål i 0-3-nederlaget i Slovakiet, bekræfter desuden opringningen fra Simon Kjær til gruppen af futsalspillere på vikarlandsholdet.

Efter nederlaget i Slovakiet lykkedes det DBU og Spillerforeningen at indgå en midlertidig aftale, så det normale landshold kunne spille søndagens kamp mod Wales i Nations League i Aarhus.

Efter 2-0-sejren over waliserne var Simon Kjær på ingen måde taknemmelig over, at vikarerne var trådt til i Slovakiet.

Landsholdets anfører: Tak til dem, der meldte fra til kampen i Slovakiet

- Man tager en side i en konflikt. Jeg kan læse, at de forventer en tak. Men vi kan ikke takke dem, for det var ikke vores side, de tog.

- At de sagde ja til at spille, gjorde at vi ikke kunne komme på banen. Havde de sagt nej, kunne det være, vi kunne have fundet en løsning, sagde Simon Kjær til tv-stationen 6'eren.

Efter kampen i Aarhus har DBU, Spillerforeningen og landsholdet genoptaget forhandlingerne for at nå en aftale, inden landsholdet i midten af oktober møder Irland og Østrig.