Nu er tiden kommet for Lasse Schöne

Siden Lasse Schöne debuterede på det danske fodboldlandshold i 2009, har de fleste kunnet se, at han har store kvaliteter. Men midtbanespilleren fra Ajax Amsterdam kun deltaget i 40 landskampe i knap 10 år.



Mod Wales søndag aften i Aarhus var han valgt til midtbanen sammen med Thomas Delaney og Christian Eriksen, og Lasse Schöne spillede en stor rolle. Ikke blot da han satte det angreb i scene, der endte med Christian Eriksens mål til 1-0, men i lige så høj grad som temposætter og fordeler af boldene.

»Det er selvfølgelig rart, at jeg blev valgt. Nu handler det om at vise, at jeg skal spille i fremtiden. Jeg vil have bolden så meget som muligt, som jeg er vant til fra Ajax,« siger Lasse Schöne, 32 år.

Han og de øvrige landsholdsspillere fik ikke en optimal forberedelse til kampen i Nations League. Først to dage før blev spillerne samlet i Aarhus, efter at et landshold af vikarer havde spillet testkampen i Slovakiet.

I sidste øjeblik lykkedes det de stridende parter i konflikten at enes om at udskyde forhandlingerne til efter landskampen.

»Nu har vi lagt det bag os. Vi prøvede at glemme det, der skete i begyndelsen af ugen. Det formåede vi rigtig godt. Indbyrdes har vi talt mere om kampen end om det, der skete tidligere. Vi viste, at vi 100 pct. er der. Vi vil alle utroligt gerne spille. Der er ingen på landsholdet, der ikke nyder det. Vi er stolte over at spille for Danmark. Det har intet med penge at gøre, at vi stiller op en gang om måneden,« siger Lasse Schöne.

Han ønskede ikke at gå i detaljer med, hvad der egentlig er foregået mellem parterne.

»Vi vil helst spille uden alt det vrøvl, der har været. Men der skal være nogle retningslinjer, som vi alle kan forholde os til. Vi står sammen som gruppe, og det beviste vi mod Wales. Jeg håber, der er en aftale inden næste landskamp,« siger Lasse Schöne.

Danmark spiller næste gang i Nations League den 13. oktober mod Irland i Dublin.