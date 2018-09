Hollandsk trænerveteran skal føre Kina til OL

Det bliver 71-årige Guus Hiddink, der skal sørge for et kinesisk fodboldgennembrud ved OL i Tokyo om to år.

Den hollandske veteran er blevet ansat som træner for U21-landsholdet i verdens folkerigeste nation, og hans primære opgave bliver at kvalificere landet til den olympiske fodboldturnering for første gang nogensinde.

Kineserne har kun én gang sendt et fodboldhold til OL. Det var i 2008, hvor Beijing var vært, og Kina derfor var sikret adgang til alle konkurrencer.

- Der er stadig et stort arbejde at gøre, sagde Hiddink for nylig til hollandsk presse efter at have set kineserne på banen.

- Skal jeg være ærlig, så jeg kun fire-fem spillere i Kina, hvor jeg tænkte: Ja, dem kan jeg bruge. Resten er fysisk, taktisk, konditionsmæssigt og teknisk bagud, lød det fra den rutinerede træner.

Eftersom Japan er vært for OL og dermed sikret deltagelse, er der kun tre pladser at spille om for asiatiske hold.

OL-billetterne bliver fordelt ved de asiatiske U23-mesterskaber i januar 2020. Kvalifikationen til den turnering begynder i marts næste år.

Hiddink har en lang og succesfuld trænerkarriere bag sig med det store gennembrud for 30 år siden, da han vandt den daværende Europa Cup for mesterhold med PSV Eindhoven.

Siden har han som landstræner ført både Holland og Sydkorea i VM-semifinalen.

I Kina kommer han til at arbejde tæt sammen med endnu en prominent europæisk træner. Træneren for det kinesiske A-landshold er Marcello Lippi, der i 2006 førte Italien til VM-guld.