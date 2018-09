Zanka giver kold skulder til vikarer: 1.000 sagde nej

Det danske vikarlandshold, der i sidste uge spillede testlandskamp ude mod Slovakiet midt i konflikten, får ikke ros af Mathias "Zanka" Jørgensen.

Huddersfield-stopperen skrev "tillykke" til Daniel Holm på Twitter, efter at Skovshoved-spilleren havde skrevet følgende på samme sociale medie:

- Jeg var 23 år, da jeg fik debut for A-landsholdet.

Efter søndagens 2-0-sejr hjemme over Wales i Nations League, hvor landsholdsstjernerne var med igen, forklarer Mathias "Zanka" Jørgensen sin lykønskning, som af mange blev opfattet sarkastisk.

Landsholdets anfører: Tak til dem, der meldte fra til kampen i Slovakiet

- Man skal tænke på, at mange fodboldspillere i det her land har spillet Superliga, 1. division og i udlandet uden at spille en landskamp, selv om de alle har haft drømmen.

- Jeg kan bare sige, at når man får en landskamp, efter at 1.000 spillere har sagt nej og siden skriver på den måde, som han gjorde, når mange før ham har prøvet at komme på landsholdet, skal man måske lige slappe af, før man blærer sig på Twitter, siger Mathias "Zanka" Jørgensen til Ekstra Bladet.

Han henviser til, at mens konflikten mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) rasede, så var der ingen spillere fra Superligaen samt 1. division, som takkede ja til at spille.

Derfor har den tidligere FC København-spiller endnu et budskab til vikarerne, som valgte at spille for Danmark.

Kommentar: Er vi stadig inderst inde rød-hvide i hjertet – uanset hvad? Spillerne på herrelandsholdet står foran en kæmpe opgave med at vinde befolkningens ubetingede støtte tilbage efter en pinefuld uge.

- Dem, der stillede op for vikarlandsholdet, skal tænke tilbage på 2014, hvor jeg sad og forhandlede overenskomst.

- Jeg var villig til at medvirke til, at FCK ikke kom til at spille europæisk fodbold, fordi vi kæmpede for krav for spillere i 1. og 2. division.

- Dem, der ikke er medlem af Spillerforeningen, kan gøre, hvad de har lyst til.

- Men for resten er det værd at tænke tilbage på den situation, siger Mathias "Zanka" Jørgensen.