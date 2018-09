Giroud sikrede Frankrig Nations League-sejr over Holland

Frankrigs verdensmestre i fodbold hentede søndag den første sejr i Nations League.

Søndag aften vandt franskmændene i Paris 2-1 over Holland i gruppe 1 i den såkaldte A-liga for de bedste hold i Europa.

Frankrig stillede med ti gengangere fra VM-finalen mod Kroatien for knap to måneder siden.

Kun den skadede målmand Hugo Lloris, Frankrigs sædvanlige anfører, var erstattet af Alphonse Aréola.

Paris Saint-Germain-målmanden fik torsdag sin A-landsholdsdebut i Nations League-kampen ude mod Tyskland, hvor han holdt sit mål rent i 0-0-opgøret.

Kylian Mbappé indledte målscoringen for Frankrig mod Holland efter et kvarter efter sløset hollandsk forsvarsspil.

En hollænder headede bolden direkte hen til Frankrigs Blaise Matuidi, der sendte et indlæg ind til Mbappé.

Teenageren, der blev kåret som den bedste unge spiller ved VM, sendte bolden i mål til 1-0 på Stade de France.

Holland fik udlignet midt i anden halvleg, da Ryan Babel kom først til et indlæg og sendte bolden forbi Alphonse Aréola.

Det varede dog ikke længe, inden Frankrig scorede til slutresultatet.

Indskiftede Benjamin Mendy sendte et indlæg ind til Olivier Giroud, der scorede sit landskampsmål nummer 32.

Dermed fik Chelsea-angriberen omsider scoret, efter at han var målløs under VM i Rusland.

Med sejren topper Frankrig gruppen med fire point for to kampe. Tyskland og Holland, der begge har spillet en kamp, har henholdsvis et og ingen point.

Netop Tyskland var også i aktion søndag aften, ikke i Nations League, men i en helt almindelig testkamp hjemme mod Peru.

Også Tyskland sejrede 2-1 efter et sent sejrsmål af debutanten Nico Schulz.

Luis Advíncula bragte Peru foran 1-0 efter 22 minutter i første halvleg, men allerede få minutter senere fik Julian Brandt udlignet for Tyskland, der altså senere sikrede sejren.