Hareide: Voldsdømte kan ikke spille på landsholdet

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner er sigtet efter den såkaldt milde voldsparagraf efter et overfald på en taxachauffør, og bliver han dømt for vold, har han ikke en fremtid på landsholdet.

Det siger landstræner Åge Hareide, der dog ikke kender detaljerne i sagen og derfor kommenterer ud fra en generel betragtning om voldsdømte fodboldspillere.

- Det vil være utænkeligt at have en mand dømt for vold på landsholdet, hvis det skulle komme så vidt, siger Hareide.

Nicklas Bendtner blev natten til søndag meldt til politiet for et overfald på en taxachauffør i København. Det er dog ikke noget, som Åge Hareide var orienteret om inden søndagens landskamp mod Wales.

- Jeg kender ikke sagen. Jeg hørte om den i et tv-studie før kampen, for jeg læser ikke på websider. Jeg har ikke været inde i sagen. Alle sider skal være belyst, før jeg kan sige noget om ham og landsholdet, siger Åge Hareide.

Rosenborg-angriberen var ikke fundet god nok til en landsholdsudtagelse. Uden Bendtner vandt Danmark med 2-0 over Wales.